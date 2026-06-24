自民党、日本維新の会、中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいの6党は24日、選挙期間中のSNS対策を強化するため、関係する法律の改正案を衆議院に共同提出しました。選挙期間中のSNS上の偽・誤情報は、有権者の投票行動に悪影響を及ぼすことが懸念されていて、2027年春に予定されている統一地方選挙に適用できるように、国会で協議が進められてきました。改正案では、インターネット利用者が候補者に関する虚偽の情報を