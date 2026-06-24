テントを張り、家の中でキャンプ場を作った飼い主さん。しかし、誰よりも本気のキャンプをしたのは猫の「しまちゃん」だったそうで……

76万表示、3万以上のいいねを集めたしまちゃんの行動とは？

しまちゃんの本気キャンプには「本当にキャンプ場にいると思っているんでしょうね」「素敵なおうちキャンプ」といったコメントが寄せられています。

【写真：家の中で『テント』を張ったら、ネコが…誰よりも満喫している『可愛すぎる様子』】

誰よりもキャンプを満喫

ある日の飼い主さん。お家の中でキャンプ場を作ったそう。テントを張って、おうちの中でキャンプをする準備は万端だったのだとか。

しかし、テントの中を覗いてみると、そこには仰向けになって気持ちよく眠っているしまちゃんの姿が！！

まるでキャンプのベテランのように、リラックスしていたというしまちゃん。誰よりもおうちキャンプを満喫していたそう。

お気に入りのぬいぐるみも一緒にキャンプを楽しんでいる姿を見ると、筆者もキャンプに行きたくなってしまいました。

「しまちゃん……お人間入ってませんか？」「猫さんの本拠地になりそう！」などのコメントが届いていました。

2匹の猫のゆるい日常

飼い主さんの家には、「ポムさん」という猫もいるのだそう。ポムさんとしまちゃんでゆるりとした日々を送っているのだそう。

蝶を見つけたポムさん。素早い動きで蝶を狙っていたといいます。表情もキリッとしていて、獲物を狙う顔をしていたとか。

ポムさんは、さまざまな表情を見せてくれるようです。

しまちゃんは本棚を占拠していたのだそう。読書家なのかな？ お気に入りのマンガを教えてほしいです。

ポムさんとしまちゃんの日常を見て癒されたい方は、Xアカウント『ポムさんとしまちゃん』をチェックしましょう！

写真・動画提供：Xアカウント「ポムさんとしまちゃん」(@pomusan_cat)さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。