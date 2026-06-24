サッカー北中米ワールドカップ

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で奮闘している日本は25日（日本時間26日）に1次リーグF組最終戦でスウェーデンと戦う。同戦を中継するNHKで解説を担当する元日本代表・本田圭佑が23日、自身のXで日本の経営者に向け「出勤時間の調整を宜しくお願い致します」と呼びかけた。これに応じる企業もあり、本田も返信している。

日本はオランダとの初戦は、2度リードされる苦しい展開を跳ね返して2-2ドロー。チュニジア戦は4-0で完勝し、決勝トーナメント進出へ大きく前進している。

この2試合、地上波で解説した本田は日本時間23日にXを更新。「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」。NHKで解説を務めるスウェーデン戦が、日本時間午前8時キックオフとなっていることが原因だ。

金曜日の朝で、キックオフは通勤時間に重なり、試合終了も勤務中となる人が多そうだ。そんな中、本田がアンバサダーを務めるCAGUUU株式会社は「本田さん、CAGUUUは本当に動きました！！ 代表判断で、6/26（金）は午前在宅・午後出勤に緊急決定しました 社員一同日本代表戦応援します」と公式Xで反応した。

家具ブランド「CAGUUU（カグー）」を展開する同社。投稿には代表取締役の中村勇輝氏から社員に向けたメール文面のスクリーンショットが添付されており、午前は在宅勤務、午後にオフィス出勤に勤務形態を変更することが伝えられている。

メール文面には「スポーツが生む熱狂や感動は、人と人をつなぎ、仕事にも良いエネルギーを与えてくれるものだと考えています。当日は朝の時間を楽しんだうえで、午後からはオフィスで、いつも通り全力で仕事に取り組んでいただければと思います！」とメッセージが記されており、本田はこの投稿に両手を合わせた絵文字で反応していた。



（THE ANSWER編集部）