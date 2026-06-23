目黒蓮の“ドアップ”にファン悶絶！スタッフとのやりとりで見せた無防備な笑顔に「ニコニコの垂れ目が愛おしい」「どの角度から見てもイケメン」「白Tシャツだけでこんなにかっこいいのすごい」

【写真＆動画】スタッフと和やかに会話する目黒蓮／目黒蓮が投稿した「晴れ風」CMオフショット／「晴れ風」過去ビジュアル

キリンビールの公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）が出演する「キリン 晴れ風」の最新動画が公開され、注目を集めている。

■カメラが目黒蓮に超接近

公開された動画には、ラフに袖をまくった白Tシャツにデニムパンツを合わせた目黒が登場。

新しい味わいの「晴れ風」を手にして「新しくなった晴れ風をしっかり楽しめてます」とコメントした。

スタッフから「味どうですか？ 駄々こねてたじゃないですか、変えないでって」と言われると、目黒は「言い方悪いですね、ちょっと」と思わず笑顔に。

動画後半では、「本当においしいですか？」とカメラが目黒の顔にぐっと寄る場面も。目黒はその意図がわからず戸惑った様子を見せるが、「次は決めてください」と言われると、笑いつつ「本当においしいです」とカメラ目線で決めた。

ファンからは「どの角度から見てもイケメン」「ドアップにドキドキ」「笑い方がほんとすき」「メロすぎる」「白Tシャツだけでこんなにかっこいいのすごい」「かわいい」「ニコニコの垂れ目が愛おしい」などの声が寄せられている。