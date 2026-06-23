TVアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌が、アイナ・ジ・エンドの新曲「Blue Shining Star」に決定。あわせて同楽曲を使用した予告映像が公開された。

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本作は、尾田栄一郎による『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描くアニメ作品。『ONE PIECE magazine』で連載された小説シリーズ『ONE PIECE novel HEROINES』の中の一編「episode:NAMI」を原作とし、本編では見られないヒロインたちの多面的な魅力を描く。ロビンが登場するなど、アニメオリジナルの要素も加えたストーリーで展開する。7月5日23時15分からフジテレビ系で一夜限りで放送される。

原作の『ONE PIECE』は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1997年から連載中の少年マンガ。コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している。主人公モンキー・D・ルフィが“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を探し、海賊王を目指して続ける大冒険を描く。

購入した靴の作りが粗く、足を痛めてしまったナミ。不満に思ったナミは靴を返品しに店へ行くと、デザイナーのルブノに出会う。彼はナミに「ショーに出てくれれば、靴を作り直す」と言うが、実際に靴を直すのは靴職人のミウチャだった。

主題歌「Blue Shining Star」は、アイナ・ジ・エンド自身が、数々のアーティストの楽曲を手がけているRyosuke “Dr.R” Sakaiとともに作詞・作曲を行った。心に決めた覚悟、それ故の生きづらさもあるが、困難に打ち勝ち強い思いをもって切り拓いていく意志を歌った楽曲となっている。

あわせて公開された予告映像では、アイナ・ジ・エンドによる主題歌「Blue Shining Star」とともに、ナミたちの新たな一面を予感させるカットが確認できる。

アイナ・ジ・エンド コメント

このたび、『ONE PIECE』のヒロインたちの魅力を描いたアニメ『ONE PIECE HEROINES』の主題歌を担当することが決まりました。この「Blue Shining Star」という楽曲では、“生きづらさからの脱出”や、強さを兼ね備えた女性たちを描きました。リズミカルなサウンド感で、踊れるような楽しい曲になっていますので、ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）