◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

Ｇ１級制覇へ千載一遇のチャンスかもしれない。「千載一遇」と大げさなフレーズを使ったのは、ロードフォンス（牡６歳、栗東・安田翔伍厩舎、父ロードカナロア）が好走するための条件は極めて限定的だからだ。

まずは適性距離のＧ１が少ないことにある。１６００メートルで争われた前走のかしわ記念では３着に好走したものの、ほぼ同じポジションで直線を迎えた上位２頭に食らいついていたものの、最後は離されてしまった。ロードフォンスが勝利を積み重ねた７勝のうち６勝が１４００メートル戦。残る１勝も１５００メートルのかきつばた記念（名古屋）で、マイル戦になると掲示板を確保するのが精いっぱい。１４００メートルで争われる「さきたま杯」こそＧ１級タイトルを意識できる唯一のレースである。

例年より暑さが和らいでいる気候も参戦に踏み切った理由でもある。「例年夏場はぐったりしているけど、今回はばてていなくて、牧場でもすごく元気です」と安田調教師。これまでは５月を最後に夏休みに入って、秋に備えるパターンだったが、今年に限っては６月でも使えることが奇跡的と言っても大げさではない。

今年は２月の根岸Ｓ制覇後にドバイ遠征（ドバイ・ゴールデンシャヒーン）を計画していたが、中東情勢の悪化で国内路線にプランを変更。黒船賞（４着）を経て、かしわ記念（３着）と使いつつ調子を上げてきた。安田調教師は「前走は１、２着の馬が強かったですが、十分脚を使えていました」と内容には満足している。あとは「枠次第」と好走条件を挙げた指揮官。コーナーで外に張る傾向があるため、外に壁を作れる内枠が望ましいが、２番という最高の枠を引き当てた。ロードフォンスにいい流れが向いている。