元横浜（現DeNA）、マリナーズの佐々木主浩氏（58）の妻で元女優の榎本加奈子さん（45）が23日までに自身のインスタグラムを更新。佐々木氏所有のGI馬・シュヴァルグランとの再会を報告した。

「シュヴァルグランに会ってきました 私達にたくさんの夢と感動を与えてくれた特別な存在です」と書き出し、自身と佐々木氏、シュヴァルグランらの再会ショットをアップ。

北海道・苫小牧市の「ノーザンホースパークに行かれた際は、ぜひにんじんクッキーをあげてみてください とても優しく、おいしそうに食べてくれます」とつづった。

ハッシュタグでは「ノーザンホースパーク」「シュヴァルグラン」「ChevalGrand」「ジャパンカップ」「G1馬」「優勝馬」「ウマ娘」「競馬」「horse」と添えた。

榎本さんの投稿に、フォロワーからは「引退しても会いに行ってくれるの嬉しい」「シュヴァル元気そうで嬉しい」「佐々木さん素敵なご夫婦が、見れて嬉しいです かなこちゃん 可愛です」「ファンの多い子だし大切にされてますね。佐々木さん夫妻の愛も感じました」「加奈子ちゃん、可愛すぎます」といった反響が寄せられている。