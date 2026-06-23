【きょう発売】銀シャリ・橋本直、新聞連載のエッセイ本『しゃシャリでてすみません』発売 イラストは相方・鰻和弘
お笑いコンビ、銀シャリの橋本直がきょう23日、エッセイ集『しゃシャリでてすみません』（毎日新聞出版）を発売した。
【写真】「まんまやん」「すげえ面影」小学生時代の銀シャリ鰻和弘
毎日新聞の大阪版夕刊で連載されていた「銀シャリのしゃシャリでてすみません」（2017年4月8日から2023年3月13日）を収録したもの。文章を橋本が執筆し、イラストを相方の鰻和弘が手掛けた。
連載原稿60本に加筆し、さらに本書のために新たな書き下ろし8本が追加で収録されている。「とばっちり」「そば屋のラーメン」「究極の二択」など、橋本の語りが聞こえてくるような、臨場感豊かな極上の新作エッセイとなっており、読んでいると、思わずくすりと笑いがこみ上げてくる。
また、発売を記念したサイン会の開催も発表。東京は6月24日、三省堂書店有楽町店にて、定員100人。大阪は6月28日、紀伊國屋書店グランフロント大阪店にて定員150人。イベント参加チケットは18日より販売開始される。
■銀シャリ・橋本直、コメント
毎日新聞の夕刊での連載がこの度、本になりました。
約9年前から始まった連載が。感慨深いですね。
本のタイトルの通り、相変わらず色々な事象にしゃシャリでてツッコんでおります。共感もたくさんしていただけるはず。
あるある うるさほっこり おもしろ を目指して書きました。
是非読んでいただきたい！！
【写真】「まんまやん」「すげえ面影」小学生時代の銀シャリ鰻和弘
毎日新聞の大阪版夕刊で連載されていた「銀シャリのしゃシャリでてすみません」（2017年4月8日から2023年3月13日）を収録したもの。文章を橋本が執筆し、イラストを相方の鰻和弘が手掛けた。
連載原稿60本に加筆し、さらに本書のために新たな書き下ろし8本が追加で収録されている。「とばっちり」「そば屋のラーメン」「究極の二択」など、橋本の語りが聞こえてくるような、臨場感豊かな極上の新作エッセイとなっており、読んでいると、思わずくすりと笑いがこみ上げてくる。
■銀シャリ・橋本直、コメント
毎日新聞の夕刊での連載がこの度、本になりました。
約9年前から始まった連載が。感慨深いですね。
本のタイトルの通り、相変わらず色々な事象にしゃシャリでてツッコんでおります。共感もたくさんしていただけるはず。
あるある うるさほっこり おもしろ を目指して書きました。
是非読んでいただきたい！！