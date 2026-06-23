【きょう発売】銀シャリ・橋本直、新聞連載のエッセイ本『しゃシャリでてすみません』発売 イラストは相方・鰻和弘

【きょう発売】銀シャリ・橋本直、新聞連載のエッセイ本『しゃシャリでてすみません』発売 イラストは相方・鰻和弘