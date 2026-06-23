『マッチング』続編、土屋太鳳×佐久間大介を囲むキャストに真飛聖、後藤剛範が続投！ 追加キャスト10名解禁
今秋公開される土屋太鳳主演、Snow Man・佐久間大介共演の映画『マッチング』の続編『マッチング TRUE LOVE』より、追加キャスト10名が解禁。真飛聖と後藤剛範が続投するほか、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空の出演が明らかとなった。
【動画】出会いの楽園は、逃げ場のない“恋リア地獄”に！ 映画『マッチング TRUE LOVE』特報
映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一般的なツールとなったマッチングアプリをきっかけに、恐ろしい事件に巻き込まれていくサスペンス・スリラー。続編となる本作は、舞台をマッチングアプリから南の島での「マッチングツアー」へと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
また、本作から新キャストとして、韓国出身の俳優クァク・ドンヨン、豊嶋花、倉悠貴が参加。クァクは韓国から出会いを求めて来日した会社経営者、イ・ソンイル役を、豊嶋は前作で殺害された輪花の親友・尚美の妹で、喪失感を抱えながらも新たな出会いに一歩踏み出そうとする女子大生、伊藤愛羅役を、倉はアプリ婚連続殺人事件に異様な執着を見せる芸大生、野村安蘭役を演じる。
この度、輪花（土屋）と吐夢（佐久間）を取り囲む実力派キャストを一挙に解禁。
前作に引き続き登場するのは、輪花が巻き込まれた「アプリ婚連続殺人事件」の捜査班として、執念深く事件の真相を追っていた警部補・西山茜役の真飛聖、そして西山と併走しながら同じく事件を追っていた巡査部長・堀井健太役の後藤剛範。輪花と吐夢の過去を知る2人が、本作ではどのように物語に関わっていくのか注目だ。
そのほか、南の島で行われる＜マッチングツアー＞に参加するキャストも明らかに。輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役に根矢涼香。恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役に冨手麻妙。恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役に塚田僚一。実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵役に瀧七海。
さらに、すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役に濱正悟。条件重視のエステティシャン・日向ゆら役に加藤史帆。恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子役に花瀬琴音。ノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役には伊島空。
それぞれ理想の相手を求めて集まった男女たち。しかし、南の島という逃げ場のない密室空間で、人間模様が複雑に絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していく――。
映画『マッチング TRUE LOVE』は2026年秋全国公開。
【動画】出会いの楽園は、逃げ場のない“恋リア地獄”に！ 映画『マッチング TRUE LOVE』特報
映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一般的なツールとなったマッチングアプリをきっかけに、恐ろしい事件に巻き込まれていくサスペンス・スリラー。続編となる本作は、舞台をマッチングアプリから南の島での「マッチングツアー」へと大きくスケールアップ。土屋はアプリ婚連続殺人事件で家族や友人を失った主人公・輪花を演じ、佐久間は輪花の前から突然姿を消す恋人の吐夢として、前作に引き続き物語に深く関わっていく。
この度、輪花（土屋）と吐夢（佐久間）を取り囲む実力派キャストを一挙に解禁。
前作に引き続き登場するのは、輪花が巻き込まれた「アプリ婚連続殺人事件」の捜査班として、執念深く事件の真相を追っていた警部補・西山茜役の真飛聖、そして西山と併走しながら同じく事件を追っていた巡査部長・堀井健太役の後藤剛範。輪花と吐夢の過去を知る2人が、本作ではどのように物語に関わっていくのか注目だ。
そのほか、南の島で行われる＜マッチングツアー＞に参加するキャストも明らかに。輪花の同僚で、今回のマッチングツアーの責任者・佐々木万由子役に根矢涼香。恋愛恐怖症のクールな女性経営者・氷室瑠璃役に冨手麻妙。恋愛一直線の肉体派トレーナー・天野由太郎役に塚田僚一。実家が太い呉服屋のお嬢様・松橋梨絵役に瀧七海。
さらに、すべてを手に入れたはずのエリートドクター・一条克彦役に濱正悟。条件重視のエステティシャン・日向ゆら役に加藤史帆。恋に奥手な清純派の箱入り娘・高田綾子役に花瀬琴音。ノリだけで生きる炎上系配信者・清水海斗役には伊島空。
それぞれ理想の相手を求めて集まった男女たち。しかし、南の島という逃げ場のない密室空間で、人間模様が複雑に絡み合い、物語は予想だにしない方向へと加速していく――。
映画『マッチング TRUE LOVE』は2026年秋全国公開。