＜唐揚げ、迷惑です！？＞今日の夕飯はファストフードだ⇒旦那「揚げるだけ」…えッ？【第1話まんが】
私はユリ（30代）です。旦那のコウジ（30代）と、子ども2人（小学生と保育園児）と暮らしています。私たち夫婦は共働きで、家事は折半にしています。どちらかに用事があるときは、お互いに快く家事を代わり合っています。旦那は家族思いで家が大好きなので、飲み会に参加したりひとりで出かけたりするのは年に数回しかありません。だから今回は、久しぶりに旦那がいない夕食だったのです。
明日は私がご飯を作る担当の日。メニューはなににしようか考えていたところ、旦那が飲み会に行く日だったことを思い出しました。
だから明日は、子どもたちの好物でも……。買い物に行く前に、なにを食べたいか先に聞いてから行けばいいか、と考えました。
旦那は健康志向で、いつもヘルシーなものを食べています。外食をしていても同じこと。ジャンクフードは数少ない外食デーの候補にすらなりません。だけれど、私と子どもたちはジャンクフード大好き！ そして次の日、私も子どもたちもファストフードを楽しみに、学校や仕事へと行ったのです。
旦那はあまり外食を好まず、私が「今日は疲れたから外食にしよう」と言うと、「それなら今日は俺が作るからゆっくりしてて」と言うタイプです。でも私は、外食でしか満たせないものもあると思うんです。例えば、思いっきり味の濃い料理や、とびきり美味しいハンバーガーとポテト……。だから今日は、旦那がいない分、子どもたちとファストフードを楽しもうと思っていたのに……。なんと、旦那がお昼休憩中に唐揚げの下準備をしてくれちゃったんです！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
明日は私がご飯を作る担当の日。メニューはなににしようか考えていたところ、旦那が飲み会に行く日だったことを思い出しました。
だから明日は、子どもたちの好物でも……。買い物に行く前に、なにを食べたいか先に聞いてから行けばいいか、と考えました。
旦那は健康志向で、いつもヘルシーなものを食べています。外食をしていても同じこと。ジャンクフードは数少ない外食デーの候補にすらなりません。だけれど、私と子どもたちはジャンクフード大好き！ そして次の日、私も子どもたちもファストフードを楽しみに、学校や仕事へと行ったのです。
旦那はあまり外食を好まず、私が「今日は疲れたから外食にしよう」と言うと、「それなら今日は俺が作るからゆっくりしてて」と言うタイプです。でも私は、外食でしか満たせないものもあると思うんです。例えば、思いっきり味の濃い料理や、とびきり美味しいハンバーガーとポテト……。だから今日は、旦那がいない分、子どもたちとファストフードを楽しもうと思っていたのに……。なんと、旦那がお昼休憩中に唐揚げの下準備をしてくれちゃったんです！
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと