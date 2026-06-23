錦戸亮主演『映画 1リットルの涙』コメント映像＆メイキングスチール解禁！「生きるって素晴らしい」（錦戸）

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主演：錦戸 亮、テーマソング：レミオロメン「3月9日」「粉雪」による『映画 1リットルの涙』より、コメント映像とメイキングスチールが解禁された。

■錦戸が「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かしたシーンとは？

社会現象を生んだ連続ドラマ『1リットルの涙』を観ていたファンを中心に、大きな反響を呼んでいる本作。

このたび解禁となった映像では、主演の麻生遥斗（あそうはると）を演じる錦戸が、クランクアップ時に「新しい『1リットルの涙』を僕自身も楽しみにしている」と笑顔でコメントする様子が映っている。

さらに、本作解禁後の周囲からの反響や、作品を通して伝えたいメッセージとして「生きるって素晴らしいってことだと思うんです。愛されている作品に出演できたっていうのはすごく嬉しいことですし、また皆さんがふと、20年前のことを思い出しながらもう一回この作品に浸れるような、そんな素敵な映画になればいいなと思います」などと語っている。

そして錦戸が「今日を超える日はない」と胸の内を熱く明かすほど、いちばん印象に残った最終日に撮影されたシーンとは、どんなシーンなのか？

また、メイキングスチールには、撮影初日の錦戸の現場での姿が映し出されている。

■映画情報

『映画 1リットルの涙』

2027年公開

主演：錦戸亮

テーマソング：レミオロメン「3月9日」「粉雪」

原作：木藤亜也『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）

木藤潮香『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫刊）

(C)『映画 1リットルの涙』製作委員会

■関連リンク

『映画 1リットルの涙』作品サイト

https://1l-namida-movie.com