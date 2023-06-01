ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は１５３ドル高 ナスダックは１．１％の大幅安
NY株式22日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均 51717.86（+153.16 +0.30%）
ナスダック 26235.42（-282.51 -1.07%）
CME日経平均先物 73185（大証終比：+325 +0.44%）
欧州株式22日終値
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.224（+0.047）
10年債 4.505（+0.052）
30年債 4.946（+0.049）
期待インフレ率 2.251（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.431（+0.034）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.78（-1.82 -2.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4201.60（-44.30 -1.04%）
ビットコイン（ドル）
64604.20（+834.52 +1.31%）
（円建・参考値）
1043万4870円（+134792 +1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 51717.86（+153.16 +0.30%）
ナスダック 26235.42（-282.51 -1.07%）
CME日経平均先物 73185（大証終比：+325 +0.44%）
欧州株式22日終値
英FT100 10437.85（+74.58 +0.72%）
独DAX 25139.69（+153.87 +0.62%）
仏CAC40 8400.11（-21.03 -0.25%）
米国債利回り
2年債 4.224（+0.047）
10年債 4.505（+0.052）
30年債 4.946（+0.049）
期待インフレ率 2.251（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.033）
英 国 4.808（-0.034）
カナダ 3.431（+0.034）
豪 州 4.811（+0.000）
日 本 2.669（+0.021）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.78（-1.82 -2.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4201.60（-44.30 -1.04%）
ビットコイン（ドル）
64604.20（+834.52 +1.31%）
（円建・参考値）
1043万4870円（+134792 +1.31%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ