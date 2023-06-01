NY株式22日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均　　　51717.86（+153.16　+0.30%）
ナスダック　　　26235.42（-282.51　-1.07%）
CME日経平均先物　73185（大証終比：+325　+0.44%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10437.85（+74.58　+0.72%）
独DAX　 25139.69（+153.87　+0.62%）
仏CAC40　 8400.11（-21.03　-0.25%）

米国債利回り
2年債　 　4.224（+0.047）
10年債　 　4.505（+0.052）
30年債　 　4.946（+0.049）
期待インフレ率　 　2.251（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.952（-0.033）
英　国　　4.808（-0.034）
カナダ　　3.431（+0.034）
豪　州　　4.811（+0.000）
日　本　　2.669（+0.021）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝74.78（-1.82　-2.38%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4201.60（-44.30　-1.04%）

ビットコイン（ドル）
64604.20（+834.52　+1.31%）
（円建・参考値）
1043万4870円（+134792　+1.31%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ