　本日の日経平均株価は、米・イランの最終合意に向けた協議の進展が期待され、前週末比1103円高の7万2353円と大幅に8日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は55社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光を浴びた扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、アパＨＤが買い増しが発表されたワシントンホテル <4691> [東証Ｓ]、半導体部材に800億円投資と報じられたＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]など。そのほか、日産化学 <4021> [東証Ｐ]、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、フジミインコーポレーテッド <5384> [東証Ｐ]、キッツ <6498> [東証Ｐ]、パナソニック　ホールディングス <6752> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]の6社は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1979> 大気社　　　　東Ｐ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3441> 山王　　　　　東Ｓ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<4021> 日産化　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4182> 菱ガス化　　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学

<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4691> ワシントンＨ　東Ｓ　サービス業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4980> デクセリ　　　東Ｐ　化学
<5076> インフロニア　東Ｐ　建設業
<5332> ＴＯＴＯ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5384> フジミインコ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5393> ニチアス　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5844> 京都ＦＧ　　　東Ｐ　銀行業

<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械
<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械
<6237> イワキポンプ　東Ｐ　機械
<6265> コンバム　　　東Ｓ　機械
<6266> タツモ　　　　東Ｐ　機械
<6323> ローツェ　　　東Ｐ　機械
<6376> 日機装　　　　東Ｐ　精密機器
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6479> ミネベア　　　東Ｐ　電気機器

<6480> トムソン　　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6498> キッツ　　　　東Ｐ　機械
<6506> 安川電　　　　東Ｐ　電気機器
<6525> コクサイエレ　東Ｐ　電気機器
<6570> 共和コーポ　　東Ｓ　サービス業
<6627> テラプローブ　東Ｓ　電気機器
<6668> ＡＤプラズマ　東Ｓ　電気機器
<6752> パナＨＤ　　　東Ｐ　電気機器
<6800> ヨコオ　　　　東Ｐ　電気機器

<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6857> アドテスト　　東Ｐ　電気機器
<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7173> 東京きらぼし　東Ｐ　銀行業
<7245> 大同メ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7715> 長野計器　　　東Ｐ　精密機器
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器

<7875> 竹田ｉＰ　　　東Ｓ　その他製品
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8366> 滋賀銀　　　　東Ｐ　銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業

株探ニュース