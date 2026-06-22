本日の【上場来高値更新】 扶桑化学、ＴＯＴＯなど55銘柄
本日の日経平均株価は、米・イランの最終合意に向けた協議の進展が期待され、前週末比1103円高の7万2353円と大幅に8日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は55社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光を浴びた扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、アパＨＤが買い増しが発表されたワシントンホテル <4691> [東証Ｓ]、半導体部材に800億円投資と報じられたＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]など。そのほか、日産化学 <4021> [東証Ｐ]、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、フジミインコーポレーテッド <5384> [東証Ｐ]、キッツ <6498> [東証Ｐ]、パナソニック ホールディングス <6752> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]の6社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6265> コンバム 東Ｓ 機械
<6266> タツモ 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7245> 大同メ 東Ｐ 輸送用機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、「超高純度コロイダルシリカ」が脚光を浴びた扶桑化学工業 <4368> [東証Ｐ]、アパＨＤが買い増しが発表されたワシントンホテル <4691> [東証Ｓ]、半導体部材に800億円投資と報じられたＴＯＴＯ <5332> [東証Ｐ]など。そのほか、日産化学 <4021> [東証Ｐ]、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、フジミインコーポレーテッド <5384> [東証Ｐ]、キッツ <6498> [東証Ｐ]、パナソニック ホールディングス <6752> [東証Ｐ]、リンテック <7966> [東証Ｐ]の6社は6日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1979> 大気社 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3441> 山王 東Ｓ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4021> 日産化 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4182> 菱ガス化 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4980> デクセリ 東Ｐ 化学
<5076> インフロニア 東Ｐ 建設業
<5332> ＴＯＴＯ 東Ｐ ガラス土石製品
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5384> フジミインコ 東Ｐ ガラス土石製品
<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6237> イワキポンプ 東Ｐ 機械
<6265> コンバム 東Ｓ 機械
<6266> タツモ 東Ｐ 機械
<6323> ローツェ 東Ｐ 機械
<6376> 日機装 東Ｐ 精密機器
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6479> ミネベア 東Ｐ 電気機器
<6480> トムソン 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6498> キッツ 東Ｐ 機械
<6506> 安川電 東Ｐ 電気機器
<6525> コクサイエレ 東Ｐ 電気機器
<6570> 共和コーポ 東Ｓ サービス業
<6627> テラプローブ 東Ｓ 電気機器
<6668> ＡＤプラズマ 東Ｓ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7173> 東京きらぼし 東Ｐ 銀行業
<7245> 大同メ 東Ｐ 輸送用機器
<7715> 長野計器 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7875> 竹田ｉＰ 東Ｓ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8366> 滋賀銀 東Ｐ 銀行業
<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業
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