「高くて1株しか買えなかったのに急騰」投資歴15年、50歳女性が買って驚いた半導体株
All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月2日に回答のあった、鳥取県在住50歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：50歳・女性
同居家族構成：本人、夫、長男
居住地：鳥取県
住居形態：持ち家（戸建て）
職業：パート・アルバイト
世帯年収：本人103万円、配偶者250万円
現預金：1000万円
リスク資産：460万円
リスク資産の種類：投資信託、日本株
投資歴：約15年
最初に購入した時期は「2026年5月8日」。購入株数は「1株」で平均取得単価は「4万4228円」で購入金額も同額。
投稿時点での含み益は「3万5222円」。回答時点では「全て保有のまま」とのことです。
購入経緯については、「決算前から、総資産がトヨタを超えるかもとか、利益が予想より何倍も上とか、ネットの情報を見て試しに買ってみた」そう。
ただ「値段が高すぎて1株しか買えなかった」と振り返ります。
値上がりに気付いたときの心境について、たまさんは「連日のようにストップ高に迫る勢いで上がっていってうれしかった。掲示板でも『まだまだ上がる』とか『億り人達成』とか、盛り上がっていたので楽しかった」とコメントしています。
今の保有判断に対する満足度は「やや満足」。ただ「短期間で上がりすぎて、すぐ下がりそうな気もするし、まだまだ上がりそうな気もするし迷っている」と話します。
また、「買ったことに後悔はないが、もう少し早く買えばよかった」という後悔もあるとのこと。
今年のこれまでの株式投資については、「たくさんの銘柄を売買していないので正解かどうか分からないが、今のところプラスなのでよかった」とたまさん。
今後は、「配当金が年間8万円くらいなので、12万円にして月1万円のペースで不労所得が得られるようにしたい」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：たま
年齢・性別：50歳・女性
同居家族構成：本人、夫、長男
居住地：鳥取県
住居形態：持ち家（戸建て）
職業：パート・アルバイト
世帯年収：本人103万円、配偶者250万円
現預金：1000万円
リスク資産：460万円
リスク資産の種類：投資信託、日本株
投資歴：約15年
1株だけ購入したキオクシアの株価が2倍近くに投資歴は約15年というたまさん。今回、想像以上に値上がりして驚いた株は「キオクシア＜285A＞」だと言います。
最初に購入した時期は「2026年5月8日」。購入株数は「1株」で平均取得単価は「4万4228円」で購入金額も同額。
投稿時点での含み益は「3万5222円」。回答時点では「全て保有のまま」とのことです。
購入経緯については、「決算前から、総資産がトヨタを超えるかもとか、利益が予想より何倍も上とか、ネットの情報を見て試しに買ってみた」そう。
ただ「値段が高すぎて1株しか買えなかった」と振り返ります。
値上がりに気付いたときの心境について、たまさんは「連日のようにストップ高に迫る勢いで上がっていってうれしかった。掲示板でも『まだまだ上がる』とか『億り人達成』とか、盛り上がっていたので楽しかった」とコメントしています。
今年残りは配当金を月1万円ペースに近づけたい今回の銘柄について、たまさんは「利益が10万円超えたら売りたいと思います」と回答。
今の保有判断に対する満足度は「やや満足」。ただ「短期間で上がりすぎて、すぐ下がりそうな気もするし、まだまだ上がりそうな気もするし迷っている」と話します。
また、「買ったことに後悔はないが、もう少し早く買えばよかった」という後悔もあるとのこと。
今年のこれまでの株式投資については、「たくさんの銘柄を売買していないので正解かどうか分からないが、今のところプラスなのでよかった」とたまさん。
今後は、「配当金が年間8万円くらいなので、12万円にして月1万円のペースで不労所得が得られるようにしたい」とコメントされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)