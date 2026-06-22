「日経225オプション」7月限コール手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。
◯7万3375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 384( 284)
JPモルガン証券 125( 125)
UBS証券 25( 25)
SBI証券 35( 23)
モルガンMUFG証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ゴールドマン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 54( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 50( 0)
◯7万2875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 4( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯7万3375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 384( 284)
JPモルガン証券 125( 125)
UBS証券 25( 25)
SBI証券 35( 23)
モルガンMUFG証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
ゴールドマン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 54( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
バークレイズ証券 50( 0)
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯7万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯7万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 8( 8)
楽天証券 4( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯7万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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