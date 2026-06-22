ホロライブ・獅白ぼたん、佐渡市の人気グルメに舌鼓「食レポがうますぎる」「来てくれてありがとう」
「ホロライブ」所属VTuber・獅白ぼたんさんが、22日までにチャンネルを更新。グルメ企画「ししろんのお散歩グルメ」で新潟県佐渡市の人気料理を堪能する様子を公開した。
【動画】獅白ぼたんさんが新潟県佐渡市の人気店を訪問
第3回となる今回、ぼたんさんが訪れたのは佐渡市にある寿司食堂「鮨 長三郎」。こちらは美味しいお鮨や定食が楽しめる店で、観光客から地元民まで多くの人が訪れる人気店だ。
ぼたんさんは「鮨おまかせ10貫」や「ブリカツ丼定食」などを実食。佐渡沖で水揚げされる新鮮な魚介類に終始「美味しい！」の声が止まらなかった。
この動画にファンからは「食レポがうますぎる」「新潟来てくれてありがとう」「夏は枝豆もうまいし冷えた日本酒もうまいよ！またぜひ来て〜」「ししろんのレポートを聞いてるだけでお腹空いて来る」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Botan Ch.獅白ぼたん」
【動画】獅白ぼたんさんが新潟県佐渡市の人気店を訪問
第3回となる今回、ぼたんさんが訪れたのは佐渡市にある寿司食堂「鮨 長三郎」。こちらは美味しいお鮨や定食が楽しめる店で、観光客から地元民まで多くの人が訪れる人気店だ。
ぼたんさんは「鮨おまかせ10貫」や「ブリカツ丼定食」などを実食。佐渡沖で水揚げされる新鮮な魚介類に終始「美味しい！」の声が止まらなかった。
この動画にファンからは「食レポがうますぎる」「新潟来てくれてありがとう」「夏は枝豆もうまいし冷えた日本酒もうまいよ！またぜひ来て〜」「ししろんのレポートを聞いてるだけでお腹空いて来る」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Botan Ch.獅白ぼたん」