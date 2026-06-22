複数の英メディアが、スターマー英首相は早ければきょう２２日にも辞任を表明するとの見通しを報じている。５月に行われた英地方選挙でスターマー首相率いる労働党が大敗して以来、スターマー首相に対する辞任圧力が高まっている。スターマー英首相が実際にきょう辞任を表明するようであれば、英政治不安が強まり、ポンドが売られる可能性がある。



このあとの海外市場では、日本時間午後１０時にラガルド欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁の欧州議会出席、ウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事の講演、同午後１１時に６月のユーロ圏消費者信頼感指数速報値の発表、同２２日午前０時１５分にラガルドＥＣＢ総裁の講演が予定されている。６月のユーロ圏消費者信頼感指数速報値は、大方の予想がマイナス１７．８となっており、大方の予想がマイナス１９．０を上回り、２カ月続けて上昇するとみられている。



MINKABU PRESS

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