元日本代表で藤枝ＭＹＦＣ監督の槙野智章氏が、サッカー北中米Ｗ杯の日本・チュニジア戦の日本テレビ系中継でのオフショットを公開した。

同局系の２０日夜の特別番組、２１日朝の「シューイチ」（日曜・午前７時半）、直前番組「森保ジャパン まもなく運命のチュニジア戦ＳＰ」（午前１０時２５分）、試合の中継と現地・メキシコから“出ずっぱり”で出演していた槙野氏は試合後の２１日、自身のインスタグラムを更新。「日本代表勝利 素晴らしい試合でした！我々も全力でサポートしました」と記し、同局系番組に一緒に出演した日テレスペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真、女優の井桁弘恵、元日本代表の柿谷曜一郎さん、同局の田辺大智アナウンサーとのスタジアムでの集合ショットと、中継席で盛り上がる竹内とのショットをアップした。

この投稿には「いつも笑顔で大好きです」「めちゃくちゃ良いコンビ」「テレビの前で楽しく観戦してました！次のスウェーデン戦も頑張って欲しいですね」「メディア組もＯＮＥ ＴＥＡＭですね ありがとうございました！次も共闘！！」「解説良かったです」などのコメントが寄せられた。