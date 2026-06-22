韓国美人チア、“水着チラ見せ”のプールサイドSHOTで視線強奪「魅力的です！」「本当に綺麗」

韓国チアリーダーのアン・ジヒョンが披露したスイムウェア姿がファンをくぎ付けにしている。

【写真】目のやり場に困る…アン・ジヒョンの“あみあみ黒水着”

アン・ジヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。日の出や葉っぱ、ハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、背景に夕日の見えるプールサイドで優雅なひと時を過ごすアン・ジヒョンが写っている。シースルーの長袖ミニワンピースの中に黄色のスイムウェアを着用した姿で、さまざまなアングルでの写真を披露している。

現役チアリーダーなだけあって引き締まったスタイルの良さはさることながら、目鼻立ちの整ったビジュアルで見る者を魅了したアン・ジヒョン。彼女の投稿には「女神のようだ」「魅力的です！」「本当に綺麗すぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

アン・ジヒョンは1997年10月3日生まれの28歳で、2015年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースをはじめ、台湾プロ野球CPBLの台鋼ホークス、台湾男子プロバスケの台南TSGゴーストホークスなどでチアを務めている。