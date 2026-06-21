２１日の騎乗を最後に夏休みに入るクリルトフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が、世界のジョッキーが集うシャーガーＣ（８月８日、アスコット競馬場）にヨーロッパ選抜のキャプテンとして出場することが分かった。マスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）とのコンビでキングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス・英Ｇ１（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）に参戦する予定は発表されているが、２１日の東京競馬場でルメール騎手は「あと、８月８日のシャーガーＣにも乗る。ヨーロッパのキャプテンとしてね」と大役を務めることを明かした。

休養後はワールドオールスタージョッキーズが行われる８月２２日の札幌から復帰予定。「クラシックシーズンも終わりましたから、リフレッシュは必要です。海外にいる子供にも会いに行きますし、家族サービス」と海外で家族とともに過ごし、秋シーズンへ向けて英気を養う。

「リーディングを取りましょう！」。全国リーディングを独走する名手が、リフレッシュを経て、秋競馬でも勝利を積み上げる。