SNSでたびたび話題になる、猫たちの不思議なポーズ。今、Xでは、見事な「四角形」に変形した1匹の猫が、多くのユーザーを笑顔にしています。



【写真】座布団のような四角いシルエットになったまいけるくん

写真に写っているのは、ピンク色の座布団の上に鎮座する「まいける」くん（12歳・男の子）。その姿は、私たちがよく知る「猫」の輪郭から少しはみ出し、まさに座布団そのもののようなシルエットをしています。



この投稿には、3.8万件を超える“いいね”が集まりました。猫の「液体説」を思わせるような見事なフィットぶりに、ツッコミを入れずにはいられない人が続出しています。



「ビッグファミチキみたい！」ユニークなツッコミの嵐

「ザブトン・キャット」という一言とともに投稿されたこの写真。茶トラ特有のきれいな黄金色の被毛と、平たく広がった四角いシルエットに対し、リプライ欄ではユニークな声が相次ぎました。



「おいなりさんじゃん」

「ビッグファミチキみたい！」

「これは毛並みが綺麗な座布団」

「このフォルム最高すぎ」

「こんなに四角いの初めて見ました（笑）」



飼い主の「ひなぴ」さん（@napitter_at）によると、撮影時のまいけるくんは「リビングでくつろいでいる様子です。人の近くが好きなので、座布団に乗ってくることが多いです」とのこと。



「いつもは四角くなっているのですが、今回はずいぶんと平べったくなっていたので『座布団のようだな』と思いました」



まいけるくんは、リラックスした結果、この形にたどり着いたようです。



「もふもふトラップ」も魅力！ 温厚なまいけるくん

普段はとてもおとなしくて甘えん坊だという、まいけるくん。ひなぴさんによると、その愛らしい姿は日常のあちこちで見られるといいます。



「目が合うと、のどを鳴らしたりお腹を見せてきたりします。近づくと床に寝転んでお腹を見せてくるのですが、油断してお腹を触ろうものならガブッ！ まるでトラップだなと思います」



そんな“ふわふわのお腹”を見せられたら、人間なら誰しもつい手を伸ばしたくなってしまうもの。Xでは、「もみもみまいける」というコメントとともに、愛くるしいお腹に吸い寄せられるように手を伸ばす飼い主さんの姿や、まいけるくんが上手にお返事をするお利口な様子も投稿されています。



思わず触れたくなる圧倒的な愛らしさと、油断するとガブッとくる猫特有の気まぐれさ。その絶妙なツンデレ具合こそが、まいけるくんが多くの人を惹きつけてやまない、最大の魅力になっているようです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）