【W杯2026】DAZN無料動画で紹介の“新ルール”「1発退場」に反響「サッカーが進化してる」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本時間20日に行われた「トルコvsパラグアイ」で、新ルールが適用され、反響を集めている。
【動画】W杯「新ルール適用」1発退場のシーン
同試合中、パラグアイのMFミゲル・アルミロンにレッドカードが提示され、「1発退場」となった。トルコの選手に対し、口を手で覆って発言した行為が、差別的とみなされた
DAZNは、公式YouTubeでこの場面を「これも新ルールなんです」と紹介した。
これに対して「なんで今までなかったのか。良いルールだと思う」「このルールは素晴らしいと思う」「審判が毅然と強い口調でレッドカード出したのかっけ〜」「サッカーが進化してる」「良い前例が出来た」など、多数のコメントが届いている。
【動画】W杯「新ルール適用」1発退場のシーン
同試合中、パラグアイのMFミゲル・アルミロンにレッドカードが提示され、「1発退場」となった。トルコの選手に対し、口を手で覆って発言した行為が、差別的とみなされた
DAZNは、公式YouTubeでこの場面を「これも新ルールなんです」と紹介した。
これに対して「なんで今までなかったのか。良いルールだと思う」「このルールは素晴らしいと思う」「審判が毅然と強い口調でレッドカード出したのかっけ〜」「サッカーが進化してる」「良い前例が出来た」など、多数のコメントが届いている。