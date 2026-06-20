「３人の主力を外す」日本と対戦するチュニジア、新監督は初戦からのメンバー変更検討か。アラブメディアが報道「５−３−２ではなく４−４−２で臨む」【W杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアとエスタディオ・モンテレイで対戦する。
チュニジアはGS第１節のスウェーデン戦で１−５のまさかの大敗。サブリ・ラムシ監督を電撃解任して、新たにエルベ・ルナール監督を招聘した。“白シャツ魔術師”の異名を持つフランス人指揮官のもと、日本戦でどんな戦いを見せるが注目が集まっている。
そんななか、アラブメディア『Erem News』によれば、ルナール新監督は日本戦でスウェーデン戦から先発数人の入れ替えを検討しているという。記事では「ルナール監督は３人の主力選手を外す」と伝えている。
「ルナール監督はラムシ監督が採用した選択から多くの変更を加える。ある関係者によると、スウェーデン戦のラインナップから少なくとも３人を変更することを考えているという。５失点したGKムヒブ・シャマフの代わりにアイメン・ダーメンを起用する。
また３バックの一角を務めたDFモハメド・アミン・ベン・ハミダを外すと予想されている。新監督は５−３−２ではなく４−４−２で臨むことを検討しているのだ。そしてMFラニ・ケディラも先発落ちする。彼はスウェーデン戦で最もパフォーマンスの悪い選手の１人だった」
日本対チュニジアのゲームは日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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チュニジアはGS第１節のスウェーデン戦で１−５のまさかの大敗。サブリ・ラムシ監督を電撃解任して、新たにエルベ・ルナール監督を招聘した。“白シャツ魔術師”の異名を持つフランス人指揮官のもと、日本戦でどんな戦いを見せるが注目が集まっている。
「ルナール監督はラムシ監督が採用した選択から多くの変更を加える。ある関係者によると、スウェーデン戦のラインナップから少なくとも３人を変更することを考えているという。５失点したGKムヒブ・シャマフの代わりにアイメン・ダーメンを起用する。
また３バックの一角を務めたDFモハメド・アミン・ベン・ハミダを外すと予想されている。新監督は５−３−２ではなく４−４−２で臨むことを検討しているのだ。そしてMFラニ・ケディラも先発落ちする。彼はスウェーデン戦で最もパフォーマンスの悪い選手の１人だった」
日本対チュニジアのゲームは日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
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