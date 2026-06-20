《昨日、テスト勉強に励むリトルプリンセスのために、30分並んで、もっちゅりんをGETした》

6月17日、インスタグラムでこう投稿したのは歌手の木村カエラ（41）だ。

ダスキンが運営するミスタードーナツの超人気商品「もっちゅりん」を買うため店頭に30分並んだことを明かした木村。これには歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（33）が《最高の母すぎます》とコメントしたほか、《私も今日朝一で買いに行った》など、多くの共感コメントが集まった。

このように、期間限定商品「もっちゅりん」を求めて、全国のミスタードーナツでは連日行列が発生している。

だが、もっちゅりんは店頭・電話での予約は受け付けておらず、ネットオーダーでも「ただいま品切れ中」と表示されるなどの人気ぶり。ホームページでは、全国各店舗の販売スケジュールが告知されており、その販売開始日時を確かめて来店して買う方法はあるのだが、行列をなして並んで待たなければならない可能性が……。

そこで本誌は、ホットケーキミックスを使ったお菓子を中心に、少ない材料で簡単に作れるお菓子の作り方をYouTubeで発信する「ホッとケーキさん。」に、家のフライパンで作れる「もっちゅりん風ホットケーキ」の作り方を教えてもらった。

ホッとケーキさん。はチャンネル登録者数53万4千人、著書『ホットケーキミックスだからおいしいお菓子』（KADOKAWA）が9刷の売れっ子だが……。

「私も朝7時くらいに最寄りのミスドに行き、施設がオープンするまで2時間ほど車中で待機して購入。前から10番目くらいでした」

そんなホットなケーキさん。は「もっちゅりん」を食べた感想を「もちもちで歯切れのいい、やわらかいおもちみたいな。いままで食べたことのない新食感」と話して、さっそく「もっちゅりん風ホットケーキ」の作り方を解説してくれた。

【ミスド風もっちゅりんドーナツ】

■コツ

「白玉粉で、モチモチを再現しています。冷めても硬くなりにくいように、絹豆腐も入れました」（ホットなケーキさん。以下同）

■材料（12コ分）

白玉粉150グラム

砂糖大さじ1〜2

絹豆腐150グラム

牛乳110〜120ミリリットル

ホットケーキミックス150グラム

油（揚げる用）適量。

※詳しくはYouTube「ホットなケーキさん。」の「ミスド風もっちゅりんドーナツ」参照

■作り方

【1】大きめのボウルに白玉粉を入れ、粒が大きい場合は麺棒などで細かくする。砂糖を入れてゴムベラでかるくまぜる。

【2】絹豆腐を入れてポロポロのそぼろ状になるまでまぜたら、牛乳を入れて手早くまぜる。ホットケーキミックスを入れて生地をひとつにする。

【3】30×20センチほどのクッキングシートを2枚用意。手に油をつけて生地を1つ50グラムくらい取って、丸める。

【4】軽く平ら（直径7センチくらい）にして、指で真ん中に穴を開け、3カ所をつまむ。クッキングシートに並べて、1コずつになるようにクッキングシートをカット。「生地が型崩れするような柔らかい生地なので、クッキングシートは必須です」

【5】油を160度くらいになるまで温める。「火にかけて2分くらいで、シュワシュワの細かい気泡が箸から出るのが、いいタイミングです」「入れたドーナツが、20〜30秒で静かに底から上がってくるくらいが、適温です」。シートを裏返して油に入れ、表面が割れてきたら裏返して、きつね色になるまで揚げる。

YouTube「ホットなケーキさん。」の「ミスド風もっちゅりんドーナツ」ページでは、グレーズ（コーティング）、きなこ味、いちご味の作り方も紹介している。さっそく、キッチンで試してはいかが？