来週のドル円相場は、２０２４年７月の高値１６１円９６銭が視野に入っていることから口先介入だけでなく実弾介入を意識した展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円８０銭～１６２円５０銭。



１７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、あわせて公表された政策金利見通し（ドットチャート）では多くのＦＯＭＣメンバーが年末までに利上げが必要になると予想。一方、日銀は１６日まで開いた金融政策決定会合で０．２５％の利上げに踏み切ったものの、追加利上げに関する強いメッセージがなかったことから日米金利差の拡大を意識したドル買い・円売りが入りやすくなっている。



こうしたなか注目は、日銀が２４日に公表する今月１５～１６日開催分の日銀会合の「主な意見」と、同日に予定されている全国信用金庫大会における植田和男総裁の挨拶（植田総裁は入院中のため、氷見野良三副総裁が代読する見通し）。「主な意見」では、欠席により書面で意見を提出した植田総裁の見解から次回利上げの可能性などを見極めることになりそうだ。



また、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の今後の政策を占う意味で米経済指標への関心も高く、来週は２３日に６月の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値と６月のリッチモンド連銀製造業指数、２４日に５月の新築住宅販売件数、２５日に５月の個人消費支出（ＰＣＥデフレーター）と１～３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値、２６日に６月のミシガン大学消費者態度指数・確報値など。国内では２４日に５月の企業向けサービス価格指数、２６日に６月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。



出所：MINKABU PRESS