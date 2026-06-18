藤井風、新曲「Comets + Gold」をリリース！イギリスの注目R&BスターElmieneとコラボ「彼の曲を初めて聴いたとき、すぐに恋に落ちました」

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藤井 風（Fujii Kaze）が、イギリスの注目R&BスターElmiene（読み：エルミーン）との新曲「Comets + Gold」（読み：コメッツ・アンド・ゴールド）を、6月19日0時にリリースすることが決定。さらに、同楽曲のMVが6月19日20時（日本時間）に公開されることも明らかとなった。

■「彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています」Elmiene

藤井 風とElmieneの出会いは、KazeがElmieneの楽曲「Someday」のカバーを YouTube に投稿したことがきっかけだった。

その後、クリスマス休暇中にElmieneが日本を訪れ、藤井 風のもとを訪問。ふたりは数日間を共に過ごし、曲作りをしながら互いを知っていくなかで「Comets + Gold」が生まれた。

藤井 風との制作について、Elmieneは次のように語っている。

「Kazeとの制作は、いろいろな意味でとても自然でした。なかでも僕が特に感銘を受けたのは、音楽がコードやハーモニーを通してどのように動いていくのかに対する、彼の特別な理解です。彼は楽曲に深みと感情をもたらす、完璧な色彩を加えることに長けています。彼のおかげで、僕たちの音楽の銀河にはさらに多くの星が加わりました」

藤井 風は次のようにコメント。

「彼の曲を初めて聴いた時、すぐに恋に落ちました。彼は、今の音楽に必要な古き良きソウルを取り戻してくれます。この曲をレコーディングした時、彼の広大な宇宙の中をただ漂っているような感覚でした。彼の音楽の銀河の中で、ひとつの彗星になれたことをとても幸運に思います」

6月19日20時（日本時間）に公開予定の「Comets + Gold」MVは、LAにて撮影。

ふたりのアーティストが夢のようで映画的な世界観のなかに登場する。互いにヴァースを交わしながら、友情とお互いのクラフトへの敬意から生まれたこの楽曲が持つ、純粋なソウルと心からの想いの表現は必見だ。

■リリース情報

2026.06.19 ON SALE

Elmiene, Fujii Kaze

DIGITAL SINGLE 「Comets+Gold」

■関連リンク

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com

Elmiene OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/elmiene/biography/