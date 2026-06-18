「ベンチには力のある選手が揃っている」上田が別メニュー…28歳FWに先発の可能性 対戦するチュニジアについては「どんなサッカーをしてくるか、全然見当がつかない」【現地発】

「ベンチには力のある選手が揃っている」上田が別メニュー…28歳FWに先発の可能性 対戦するチュニジアについては「どんなサッカーをしてくるか、全然見当がつかない」【現地発】