「ベンチには力のある選手が揃っている」上田が別メニュー…28歳FWに先発の可能性 対戦するチュニジアについては「どんなサッカーをしてくるか、全然見当がつかない」【現地発】
北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けた日本代表は６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行なった。
この日、オランダ戦で先発したFWの上田綺世が全体練習から外れ、別メニューとなった。
本人は「大丈夫」とコメントしたが、20日のチュニジア戦までにコンディションが戻るかは不透明だ。
先発の可能性が出てきたのが、オランダ戦で鎌田大地の同点ゴールを演出した小川航基だ。
「アヤセの状態は詳しくはまだわからないですけど、どの選手が怪我しても、ベンチには力のある選手がたくさん揃っていると思うので、もし誰かが出られなければ、誰かがその人の色を出すということだけだなと思います」
そう語った28歳のストライカーは、１―５で大敗したスウェーデンとの初戦の後に、監督交代をしたチュニジアについては、こう評している。
「どんなサッカーをしてくるか、個人的には全然見当がつかない感じではありますけど、どんなサッカーをしてきても、我慢強く戦って、失点をゼロに抑えて、もし得点が取れなくても、ベンチの選手とか交代で入った選手がいいパフォーマンスを出せれば勝てると思います」
先発でも途中出場でも、上田の他にこの決定力の高いストライカーがいるのは心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
この日、オランダ戦で先発したFWの上田綺世が全体練習から外れ、別メニューとなった。
本人は「大丈夫」とコメントしたが、20日のチュニジア戦までにコンディションが戻るかは不透明だ。
先発の可能性が出てきたのが、オランダ戦で鎌田大地の同点ゴールを演出した小川航基だ。
そう語った28歳のストライカーは、１―５で大敗したスウェーデンとの初戦の後に、監督交代をしたチュニジアについては、こう評している。
「どんなサッカーをしてくるか、個人的には全然見当がつかない感じではありますけど、どんなサッカーをしてきても、我慢強く戦って、失点をゼロに抑えて、もし得点が取れなくても、ベンチの選手とか交代で入った選手がいいパフォーマンスを出せれば勝てると思います」
先発でも途中出場でも、上田の他にこの決定力の高いストライカーがいるのは心強い。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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