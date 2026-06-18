あの伝説の名曲から23年――AIが、Zeebra発起人の次世代フィメールラッパー発掘オーディション「GOLDEN MIC」に電撃参戦！

「GOLDEN MIC」に、Singer/RapperのAIがプロジェクトクルーとして参戦。本オーディションのタイトルの由来であり、日本のヒップホップ史に燦然と輝くZeebraの名曲「GOLDEN MIC (Remix) Feat. KASHI DA HANDSOME, AI, 童子-T, 般若 Produced by DJ MASTERKEY」（2003年）。

この伝説的なマイクリレーの一翼を担い、唯一のフィメールラッパーとして圧倒的な存在感を示したAIが、23年の時を経て、今度は次世代のフィメールラッパーをフックアップするために本プロジェクトへ合流。オーディション現場に参加することが決定した。

勝ち上がった称号＝GOLDEN MICを勝ち取ったラッパーには、その後のアーティスト活動の資金提供から地上波・ 配信メディアでの露出まで、新設レーベルによるサポート体制も準備しているこのオーディション。

現在「GOLDEN MIC」の各公式SNS（公式X：@GoldenMicJP / 公式Instagram：@goldenmicjp / 公式TikTok：@goldenmicjp）では人生を懸けた熱いフィメールラッパーの応募動画を毎日投稿中。

誰がGOLDEN MICを握ることができるのか？その様子は8月27日（木）24:59〜 毎週木曜日 ⽇本テレビにて放送する。

■AI コメント

皆さん。AIです！

GOLDEN MICっていう素晴らしい番組ができるっていうので超楽しみにしているんですけど、何がいいって全員にチャンスがあるっていうところが最高です。

制限なしでとにかくフィメールラッパーでヤバい人を探しているみたいなので、私こそ、我こそはって思っている人。そして今までこんなに超頑張ってきたのに・・・っていうあなたも、初めてだけどちょっと応募してみようかなって、なんとなくで応募しようと思っているあなたも是非！

私もチェックするだけではなく、どこかで遊びに行こうと思っていますので、皆さんバンバン応募していただければと思います！

「GOLDEN MIC」っていうタイトルも最高。「これが伝説のゴールデンマイク」知らない人もいっぱいいると思いますけど、そういう超ヤバい曲もあるので、「GOLDEN MIC」の曲もぜひチェックしてみてください！ 笑

誰がGOLDEN MICをつかむのか楽しみにしてます！

みんな応援しています！どこかで（オーディション会場に）行きます！

AIでした！

■オーディション

エントリー期間： 2026年6月20日（土）23:59:59まで

応募方法： 公式サイトよりダウンロード可能な課題トラック（Chaki Zulu、KM、STUTSプロデュース）から1つを選び、1コーラスのラップパフォーマンス動画を投稿。

公式サイト： https://goldenmic.jp

●出演者：

Project Organizer：Zeebra

Music Curator：STUTS

Project Crew：Producer…Chaki Zulu、KM Singer/Rapper…AI Rapper…Charlu、MaRI （アルファベット順）

■番組概要

8月27日（木）24:59〜 毎週木曜日 日本テレビにて放送

Huluにて地上波未公開シーンを含む特別版を先行配信

製作著作：「GOLDEN MIC」製作委員会

■公式SNS

公式X：@GoldenMicJP

公式Instagram：@goldenmicjp

公式TikTok：@goldenmicjp