サッカー北中米W杯

日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。試合当日、スタジアムに向かう選手たちに交じったコーチ陣の顔ぶれに「すごいメンツだな、おい」と驚きの声が上がっている。

試合当日、スタジアムへ向かうバスに乗り込むシーン。選手たちに交じって前田遼一、中村俊輔、長谷部誠コーチらの姿が映し出された。2000〜2010年代に選手として日本代表を彩った、平成を代表する名選手たち。見つけたファンは様々な声を寄せた。

「一瞬の俊輔カットイン胸熱」

「コーチ陣もすごく一生懸命なんだよな。前田遼一本当に懐かしい」

「コーチ陣もすごいメンツだな、おい」

「長谷部や前田、俊輔がコーチにいるのやっぱいいな！」

「俊輔がコーチにいるのはやっぱデカいよな。」

映像の前半では、日本サッカー協会の宮本恒靖会長がキャンプ地で挨拶する場面も。「宮本恒靖はじめコーチ陣もW杯経験者のレガシーが凄い」といったコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）