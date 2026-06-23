決定的な仕事をこなし続ける鎌田と中村。スウェーデン戦でも活躍に期待だ(C)Getty Imagesグループリーグの戦いが熱を帯びているサッカー北中米ワールドカップ（W杯）。森保一監督率いる日本代表はグループFでの2試合を終え、1勝1分けの勝ち点4でオランダに次ぐ2位につけている。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る現地時間6月25日に行われるスウェーデン戦の結果により、日本のト