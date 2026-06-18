梅雨の中休みで蒸し暑い日が続くと、キッチンに立つのもおっくうになりますよね。そんな日に頼りになるのが、火を使わずにつくれる副菜。旬のキュウリを梅干しとパパッとあえるだけで、さっぱりおいしい一品が完成。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、キュウリの副菜レシピを教えてもらいました。

夏の食卓にぴったり！あえるだけで簡単な副菜レシピ

今回は、キュウリをたたいて梅とカツオ節であえるだけの、シンプルな副菜を紹介します。

【写真】材料はこちら！

たたいたキュウリに梅干しの風味がしっかりなじみ、火を使わずパパッと準備ができるのもうれしいところ。梅のさっぱりとした酸味が効いていて、暑い日でもご飯がすすむこと間違いなしです！

●たたきキュウリの梅おかかあえ

【材料（2人分）】

キュウリ 2本

梅干し（しそ梅） 1個

A［カツオ節適量 しょうゆ、ゴマ油各小さじ1／2］



【つくり方】

（1） キュウリは塩適量（分量外）で板ずりをする。麺棒などでたたき、手で食べやすい大きさに割る。梅干しは種を取り、包丁でたたく。

（2） ボウルに（1）でたたいた梅干し、Aを入れて混ぜる。

（3） （2）にキュウリを入れてあえる。

（4） 器に盛る。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう