公式サイトで発表

サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の全104試合を生配信するスポーツチャンネル「DAZN」は18日、同日を持って「DAZN Soccer」の新規受付を停止すると公式サイトで発表した。

「DAZN Soccer」はサッカー専門の視聴プラン。契約から最初の3か月間は月額980円、以降は月額2600円となる年間プランだったが、2026年5月30日から6月11日午後8時までの間（以下、対象期間）に一部月額プランと受け取れる記載、表示がなされていた。

批判の声も上がる中、DAZNは13日までに公式サイトのヘルプセンターが謝罪。対象期間中の「DAZN Soccer」加入者に対し、解約や変更の手続きを案内するとしていた。

18日に発表された声明は以下の通り。

◇ ◇ ◇

いつもDAZNをご利用いただきありがとうございます。

このたび、DAZN Soccerのご案内および契約手続きの一部において、プラン内容や契約条件に関する表示が分かりづらく、お客様に誤解を招く可能性があったことを確認いたしました。

当社では本件を重く受け止め、お客様への対応を最優先とするため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止いたしました。

現在、影響を受けた可能性のあるお客様の特定を進めており、対象となるお客様には順次メールにてご案内を差し上げます。

対象となるお客様への具体的な対応内容につきましては、本日中に改めてご案内いたします。

お客様にはご心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

DAZN



（THE ANSWER編集部）