本拠地レイズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板。6回4失点で今季7勝目を挙げた。右手中指から出血しながら力投。試合終了から約4時間後には同僚から突然のニュースがもたらされた。

4回無失点と好投していた大谷だったが、2-0の5回に暗転。4失点で逆転を許した。5回に味方が1点取った後の6回、しきりに右手中指を気にするシーンがNHK BSに映った。

出血しながらこの回を抑えると、その裏に頼れる同僚が輝きを放った。フリーマンが値千金の逆転2ラン。大谷は今季7勝目を挙げた。試合終了から約4時間、ドジャースは公式Xを更新。「この男たちと、ワンピース・ナイトのカードをお披露目」との動画を投稿した。

麦わら帽子をかぶったアンディ・パヘス、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス、テオスカー・ヘルナンデスが登場。「さあ、これから『ONE PIECE』のカードをお披露目するよ。俺たちもまだ見ていないんだ。リアクションを見てね」とキケが言えば、カードを見たテオスカーは「ルフィだ」と嬉しそうに笑った。

7月2日（同3日）のパドレス戦は「ONE PIECE Night with the Los Angeles Dodgers」として開催される。4万人の来場者に帽子が配布されることは発表されていたが、キケは「このカードが手に入るよ」とアピールしていた。



（THE ANSWER編集部）