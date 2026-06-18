チョコプラ×本田翼、深夜の新番組が放送決定 10秒で見抜く目利き技を大公開【コメントあり】
読売テレビは25日から、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）と本田翼がMCを務める新番組『プロは10秒で見抜く』（深0：09〜）を日本テレビ系全国ネットで放送スタートする。
【写真】10の文字を持ってニコリ！MCを務める本田翼＆チョコレートプラネット
番組では、わずか10秒で“本質”を見極める“プロの見抜きポイント”を紹介。「ラーメン評論家はお店の“ある部分”を見ておいしいラーメン店を10秒で見抜く!?」、「仕入れのプロは“ある特徴”をチェックして高く売れる商品を10秒で見抜く!?」、「令和のスカウトマンはTikTokの“あるシーン”を見るだけでスターの原石を10秒で見抜く!?」 プロの領域に達した各業界のスペシャリストは「どこ」を見て「なに」を見抜くのか（!?）。プロが教える驚きの見抜きポイントを包み隠さず大公開する。
■コメント
本田：いろんな業界のプロがどんなところを見て、何を見抜いているのか。「なるほど、プロはこんなところを見ているんだな…」ということが分かる番組です！
松尾：10秒で一瞬で見抜けるのか、クイズ番組だと思って見てください！おもしろいです。見抜き技を一緒に考えて、当たったらその才能があると思っていただいて、中学生・高校生はこの番組を見て進路を決めてください！
長田：10秒でハッキリ言います。この番組はタメになる情報と、まったくタメにならない情報があります！それを見抜いてください！
【写真】10の文字を持ってニコリ！MCを務める本田翼＆チョコレートプラネット
番組では、わずか10秒で“本質”を見極める“プロの見抜きポイント”を紹介。「ラーメン評論家はお店の“ある部分”を見ておいしいラーメン店を10秒で見抜く!?」、「仕入れのプロは“ある特徴”をチェックして高く売れる商品を10秒で見抜く!?」、「令和のスカウトマンはTikTokの“あるシーン”を見るだけでスターの原石を10秒で見抜く!?」 プロの領域に達した各業界のスペシャリストは「どこ」を見て「なに」を見抜くのか（!?）。プロが教える驚きの見抜きポイントを包み隠さず大公開する。
本田：いろんな業界のプロがどんなところを見て、何を見抜いているのか。「なるほど、プロはこんなところを見ているんだな…」ということが分かる番組です！
松尾：10秒で一瞬で見抜けるのか、クイズ番組だと思って見てください！おもしろいです。見抜き技を一緒に考えて、当たったらその才能があると思っていただいて、中学生・高校生はこの番組を見て進路を決めてください！
長田：10秒でハッキリ言います。この番組はタメになる情報と、まったくタメにならない情報があります！それを見抜いてください！