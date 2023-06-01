[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](ヒューストン)※02:00開始<出場メンバー>先発GK 1 ディオゴ・コスタDF 4 トマス アラウージョDF 13 レナト・ベイガDF 20 ジョアン・カンセロDF 25 ヌーノ・メンデスMF 8 ブルーノ・フェルナンデスMF 10 ベルナルド・シウバMF 15 ジョアン・ネベスMF 18 ペドロ・ネトMF 23 ビティーニャFW 7 クリスティアーノ・ロナウド

控えGK 12 ジョゼ・サGK 22 ルイ・シウバDF 2 ネウソン・セメドDF 3 ルベン・ディアスDF 5 ディオゴ・ダロトDF 14 ゴンサロ・イナシオMF 6 マテウス・ヌネスMF 21 ルベン・ネベスMF 24 サムエル・コスタFW 9 ゴンサロ・ラモスFW 11 ジョアン・フェリックスFW 16 フランシスコ・トリンコンFW 17 ラファエル・レオンFW 19 ゴンサロ・ゲデスFW 26 フランシスコ・コンセイソン監督ロベルト マルティネス[コンゴ民主共和国]先発GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウDF 2 アーロン・ワン・ビサカDF 3 スティーヴ カプアディDF 4 アクセル・トゥアンゼベDF 22 シャンセル ムベンバDF 26 アルトゥール・マスアクMF 6 ヌガル・ムカウMF 8 サミュエル ムトゥサミMF 25 エド カイェンベFW 17 セドリック・バカンブFW 20 ヨアン・ウィサ控えGK 16 ティモシー ファユルGK 21 マティウ エポロDF 5 ディラン バトゥバンシカDF 12 カイェンベDF 24 ジェデオン カルルMF 11 ガエル カクタMF 14 ノア・サディキMF 15 アーロン ツィボラMF 18 シャルル・ピッケルFW 7 ナタナエル・ムブクFW 9 ブライアン チペンガFW 10 テオ ボンゴンダFW 13 メシャック エリアFW 19 フィストン マイェレFW 23 シモン・バンザ監督デサーブルセバスティアン

データ提供:Opta

※大会の公式記録と異なる場合があります