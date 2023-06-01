ポルトガルvsコンゴ民主共和国 スタメン発表
[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](ヒューストン)
※02:00開始
<出場メンバー>
[ポルトガル]
先発
GK 1 ディオゴ・コスタ
DF 4 トマス アラウージョ
DF 13 レナト・ベイガ
DF 20 ジョアン・カンセロ
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 15 ジョアン・ネベス
MF 18 ペドロ・ネト
MF 23 ビティーニャ
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
控え
GK 12 ジョゼ・サ
GK 22 ルイ・シウバ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ディオゴ・ダロト
DF 14 ゴンサロ・イナシオ
MF 6 マテウス・ヌネス
MF 21 ルベン・ネベス
MF 24 サムエル・コスタ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 11 ジョアン・フェリックス
FW 16 フランシスコ・トリンコン
FW 17 ラファエル・レオン
FW 19 ゴンサロ・ゲデス
FW 26 フランシスコ・コンセイソン
監督
ロベルト マルティネス
[コンゴ民主共和国]
先発
GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ
DF 2 アーロン・ワン・ビサカ
DF 3 スティーヴ カプアディ
DF 4 アクセル・トゥアンゼベ
DF 22 シャンセル ムベンバ
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 6 ヌガル・ムカウ
MF 8 サミュエル ムトゥサミ
MF 25 エド カイェンベ
FW 17 セドリック・バカンブ
FW 20 ヨアン・ウィサ
控え
GK 16 ティモシー ファユル
GK 21 マティウ エポロ
DF 5 ディラン バトゥバンシカ
DF 12 カイェンベ
DF 24 ジェデオン カルル
MF 11 ガエル カクタ
MF 14 ノア・サディキ
MF 15 アーロン ツィボラ
MF 18 シャルル・ピッケル
FW 7 ナタナエル・ムブク
FW 9 ブライアン チペンガ
FW 10 テオ ボンゴンダ
FW 13 メシャック エリア
FW 19 フィストン マイェレ
FW 23 シモン・バンザ
監督
デサーブルセバスティアン
※02:00開始
<出場メンバー>
[ポルトガル]
先発
GK 1 ディオゴ・コスタ
DF 4 トマス アラウージョ
DF 13 レナト・ベイガ
DF 20 ジョアン・カンセロ
DF 25 ヌーノ・メンデス
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 ベルナルド・シウバ
MF 15 ジョアン・ネベス
MF 18 ペドロ・ネト
MF 23 ビティーニャ
FW 7 クリスティアーノ・ロナウド
GK 12 ジョゼ・サ
GK 22 ルイ・シウバ
DF 2 ネウソン・セメド
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ディオゴ・ダロト
DF 14 ゴンサロ・イナシオ
MF 6 マテウス・ヌネス
MF 21 ルベン・ネベス
MF 24 サムエル・コスタ
FW 9 ゴンサロ・ラモス
FW 11 ジョアン・フェリックス
FW 16 フランシスコ・トリンコン
FW 17 ラファエル・レオン
FW 19 ゴンサロ・ゲデス
FW 26 フランシスコ・コンセイソン
監督
ロベルト マルティネス
[コンゴ民主共和国]
先発
GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ
DF 2 アーロン・ワン・ビサカ
DF 3 スティーヴ カプアディ
DF 4 アクセル・トゥアンゼベ
DF 22 シャンセル ムベンバ
DF 26 アルトゥール・マスアク
MF 6 ヌガル・ムカウ
MF 8 サミュエル ムトゥサミ
MF 25 エド カイェンベ
FW 17 セドリック・バカンブ
FW 20 ヨアン・ウィサ
控え
GK 16 ティモシー ファユル
GK 21 マティウ エポロ
DF 5 ディラン バトゥバンシカ
DF 12 カイェンベ
DF 24 ジェデオン カルル
MF 11 ガエル カクタ
MF 14 ノア・サディキ
MF 15 アーロン ツィボラ
MF 18 シャルル・ピッケル
FW 7 ナタナエル・ムブク
FW 9 ブライアン チペンガ
FW 10 テオ ボンゴンダ
FW 13 メシャック エリア
FW 19 フィストン マイェレ
FW 23 シモン・バンザ
監督
デサーブルセバスティアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります