[6.18 北中米W杯グループリーグ第1節](ヒューストン)

※02:00開始

<出場メンバー>

[ポルトガル]

先発

GK 1 ディオゴ・コスタ

DF 4 トマス アラウージョ

DF 13 レナト・ベイガ

DF 20 ジョアン・カンセロ

DF 25 ヌーノ・メンデス

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 ベルナルド・シウバ

MF 15 ジョアン・ネベス

MF 18 ペドロ・ネト

MF 23 ビティーニャ

FW 7 クリスティアーノ・ロナウド

控え

GK 12 ジョゼ・サ

GK 22 ルイ・シウバ

DF 2 ネウソン・セメド

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ディオゴ・ダロト

DF 14 ゴンサロ・イナシオ

MF 6 マテウス・ヌネス

MF 21 ルベン・ネベス

MF 24 サムエル・コスタ

FW 9 ゴンサロ・ラモス

FW 11 ジョアン・フェリックス

FW 16 フランシスコ・トリンコン

FW 17 ラファエル・レオン

FW 19 ゴンサロ・ゲデス

FW 26 フランシスコ・コンセイソン

監督

ロベルト マルティネス

[コンゴ民主共和国]

先発

GK 1 リオネル・ムパシ・ンザウ

DF 2 アーロン・ワン・ビサカ

DF 3 スティーヴ カプアディ

DF 4 アクセル・トゥアンゼベ

DF 22 シャンセル ムベンバ

DF 26 アルトゥール・マスアク

MF 6 ヌガル・ムカウ

MF 8 サミュエル ムトゥサミ

MF 25 エド カイェンベ

FW 17 セドリック・バカンブ

FW 20 ヨアン・ウィサ

控え

GK 16 ティモシー ファユル

GK 21 マティウ エポロ

DF 5 ディラン バトゥバンシカ

DF 12 カイェンベ

DF 24 ジェデオン カルル

MF 11 ガエル カクタ

MF 14 ノア・サディキ

MF 15 アーロン ツィボラ

MF 18 シャルル・ピッケル

FW 7 ナタナエル・ムブク

FW 9 ブライアン チペンガ

FW 10 テオ ボンゴンダ

FW 13 メシャック エリア

FW 19 フィストン マイェレ

FW 23 シモン・バンザ

監督

デサーブルセバスティアン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります