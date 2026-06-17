俳優の松平健が１７日、都内で行われた「ＡＩ Ｃｈａｒｍｙ（アイチャーミー）マツケンバージョン」新製品発表会に出席した。

レック株式会社の青木光男会長が、飲食店で料理とぬいぐるみを並べて写真を撮る若者を見かけたのをきっかけに、構想を開始。「推しと、暮らせる。」をコンセプトに新ブランド「ＡＩ Ｃｈａｒｍｙ」を立ち上げ、会話できるぬいぐるみ「おしゃべりＡＩキャラクター」を開発した。その第１弾のキャラクターとして、松平が選ばれたという。

新製品を実際に操作した松平は「声のトーンとか、しゃべるクセがそっくりですね」とまるで子どもを見るような目線に。機械を扱うのは苦手だそうだが、悩み相談やクイズなど機能を体験し「脳活にもいいかもね。すごいね」と感動しきり。クイズに正解した後には「さすが本人、会場が華やぎましたよ」と褒められ、うれしそうに笑みを浮かべた。

この日の午前には、女優・中村玉緒さん（享年８６）の告別式に出席。玉緒さんの夫・勝新太郎さんの付き人を務めていたことから親交が深く、弔辞を読んだ。最後のお別れから約２時間半後のイベント出席となったが気持ちを切り替え、会場を盛り上げていた。