闘莉王と名和田よる26歳差コンビ解説が話題「ギャップがありますねー、今の世代と」
ワールドカップ・グループJ第1節のアルゼンチン代表対アルジェリア代表を配信するDAZNの解説を、元日本代表の田中マルクス闘莉王氏と、ガンバ大阪に所属するFW名和田我空が務めている。
45歳の闘莉王氏と19歳の名和田による26歳差コンビが話題になっている。スタンドで国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長と元フランス代表のユーリ・ジョルカエフ氏が一緒に観戦する姿が映像に映ると、闘莉王氏が「分からないでしょ?」と問いかける。名和田が「分からないです」と即答すると、「えー」と驚いた様子で話した。
そのほかにも「ギャップがありますねー、今の世代と」とジェネレーションギャップを痛感する闘莉王氏に対し、同世代がたくさんW杯デビューしている大会に名和田は「若い選手もどんどん出てきているので、自分たちもという思いがあります」と自らの出場をイメージしながらの解説になっている。
SNSでも26歳差コンビの解説は好意的に受け入れられている。X(旧ツイッター)では「名和田我空に話しかける闘莉王、親戚のおじちゃんみたい」「名和田と闘莉王の会話が年の離れた上司と部下すぎて笑う」。また闘莉王氏の解説については「技術面も結構言ってくれるし言葉もわかりやすいから今大会のDAZN解説でいちばん良いまである」といった意見もされている。
45歳の闘莉王氏と19歳の名和田による26歳差コンビが話題になっている。スタンドで国際サッカー連盟(FIFA)のジャンニ・インファンティーノ会長と元フランス代表のユーリ・ジョルカエフ氏が一緒に観戦する姿が映像に映ると、闘莉王氏が「分からないでしょ?」と問いかける。名和田が「分からないです」と即答すると、「えー」と驚いた様子で話した。
SNSでも26歳差コンビの解説は好意的に受け入れられている。X(旧ツイッター)では「名和田我空に話しかける闘莉王、親戚のおじちゃんみたい」「名和田と闘莉王の会話が年の離れた上司と部下すぎて笑う」。また闘莉王氏の解説については「技術面も結構言ってくれるし言葉もわかりやすいから今大会のDAZN解説でいちばん良いまである」といった意見もされている。