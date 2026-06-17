吉沢亮「球技が壊滅的なので…」 松岡茉優と『かまいガチ』人気企画「達成したら即帰宅するねん」参戦
俳優の吉沢亮と女優の松岡茉優が17日放送の『かまいガチ』（テレビ朝日系／毎週水曜23時15分）に出演。特定のミッションを達成したらその場で、ガチで帰宅できる企画「達成したら即帰宅するねん」に挑む。
【写真】かまいたち＆芸人が松岡茉優に骨抜きに
『かまいガチ』は、お笑いコンビのかまいたち（濱家隆一、山内健司）がすべての力を注ぎ込み、ガチでいろんなことに挑戦していく関東初冠番組。
吉沢と松岡の即帰宅を1秒でも長く阻止すべく、今回立ち上がったのは、かまいたち＆田渕章裕（ちょんまげラーメン）＆中谷（マユリカ）。ところが収録前から、芸人軍団がそろって「そんなこと許したらアカン！」と鼻息を荒げる事態が発生することに。なんと1年前に本企画に初挑戦し、2番手で即帰宅した実績を持つ吉沢が「今日は1番手で帰ろうかな」と、強気発言で挑発する。
一方、「プレッシャーには強い」という松岡も、早々に帰る気満々。その裏には、まさかの事情も潜んでいた…!? 7月25日から開幕するミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』で共演する吉沢と松岡だが、収録当日は「お稽古が始まっていなくて、吉沢さんともまだ話していないんです」と松岡。「最後に2人だけ残ったら気まずい…（笑）。それだけは避けたいので、一番の道は吉沢さんに勝つことかな」と、打倒・吉沢を目論む。
一同が最初に挑むのは、8メートル先にあるホールに向けてボールを打ち、見事カップインしたら即帰宅できる高難度競技。何を隠そう、3列に並んだ合計9個のホールのうち、狙えるのは一番奥の3個のみ。さらに、事前に自らが指定した穴に入れられないと、チャレンジ失敗となってしまう。
そんな中、「キャディーのアルバイトをしていた」と言い、自信をのぞかせる山内。かたや意外や意外。ついさっきまで堂々とイチ抜けを予告していた吉沢からは「（自分は）球技が壊滅的なので…。野球でも球を投げたら、そのまま下に落ちるタイプ」と、気弱な声が漏れ出す。
吉沢の弱点を知り、色めき立つチャレンジャーたち。しかし、『国宝』俳優・吉沢は、底知れぬポテンシャルを隠し持っていた。芸人軍団が「アカン、帰ってしまう！」と大慌てする、好プレーを披露。コツをつかんだ吉沢は、このまま独走状態にシフトしていくのか!? 勝負は、まるで先の読めない局面に突入していく。
誰も予想できない事態が次々と待ち受ける即帰宅バトル。松岡が「本当はやりたくなかった競技がある」と切り出したり、競技に挑む姿をじーっと見つめられた濱家＆山内が、秒で「かわいい」と、デレデレになってしまったり。
松岡に骨抜きにされたかまいたち＆芸人たちは、平常心を取り戻し、勝利をわが手にできるのか？ そして「歌のレッスンがあるから早めに帰って、ゆっくりしておきたい」という吉沢、「友達とご飯の約束をしている」という松岡は、早々に仕事を切り上げることができるのか。
『かまいガチ』は、テレビ朝日系にて毎週水曜23時15分放送。
【写真】かまいたち＆芸人が松岡茉優に骨抜きに
『かまいガチ』は、お笑いコンビのかまいたち（濱家隆一、山内健司）がすべての力を注ぎ込み、ガチでいろんなことに挑戦していく関東初冠番組。
吉沢と松岡の即帰宅を1秒でも長く阻止すべく、今回立ち上がったのは、かまいたち＆田渕章裕（ちょんまげラーメン）＆中谷（マユリカ）。ところが収録前から、芸人軍団がそろって「そんなこと許したらアカン！」と鼻息を荒げる事態が発生することに。なんと1年前に本企画に初挑戦し、2番手で即帰宅した実績を持つ吉沢が「今日は1番手で帰ろうかな」と、強気発言で挑発する。
一同が最初に挑むのは、8メートル先にあるホールに向けてボールを打ち、見事カップインしたら即帰宅できる高難度競技。何を隠そう、3列に並んだ合計9個のホールのうち、狙えるのは一番奥の3個のみ。さらに、事前に自らが指定した穴に入れられないと、チャレンジ失敗となってしまう。
そんな中、「キャディーのアルバイトをしていた」と言い、自信をのぞかせる山内。かたや意外や意外。ついさっきまで堂々とイチ抜けを予告していた吉沢からは「（自分は）球技が壊滅的なので…。野球でも球を投げたら、そのまま下に落ちるタイプ」と、気弱な声が漏れ出す。
吉沢の弱点を知り、色めき立つチャレンジャーたち。しかし、『国宝』俳優・吉沢は、底知れぬポテンシャルを隠し持っていた。芸人軍団が「アカン、帰ってしまう！」と大慌てする、好プレーを披露。コツをつかんだ吉沢は、このまま独走状態にシフトしていくのか!? 勝負は、まるで先の読めない局面に突入していく。
誰も予想できない事態が次々と待ち受ける即帰宅バトル。松岡が「本当はやりたくなかった競技がある」と切り出したり、競技に挑む姿をじーっと見つめられた濱家＆山内が、秒で「かわいい」と、デレデレになってしまったり。
松岡に骨抜きにされたかまいたち＆芸人たちは、平常心を取り戻し、勝利をわが手にできるのか？ そして「歌のレッスンがあるから早めに帰って、ゆっくりしておきたい」という吉沢、「友達とご飯の約束をしている」という松岡は、早々に仕事を切り上げることができるのか。
『かまいガチ』は、テレビ朝日系にて毎週水曜23時15分放送。