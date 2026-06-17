職場で嫌われる人は「もう一軒行こう」と言う。好かれる人はどうする？

せっかく飲み会を開いたのに、なぜか部下との距離が縮まらない――その原因は、上司が「話しすぎている」ことかもしれない。飲み会での上司の役割は「話す人」ではなく、まったく別のものだ。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「私の若い頃は……」が、部下の記憶に残すもの

飲み会の場で、部下に向かってこう話したことはないか。

私の若い頃はね……

今回のプロジェクトの反省点は……

良かれと思ってのことだろう。

しかし著者はこれを、飲み会でやってはいけない行動と断言する。

アルコールが入った状態で指導を受けた部下の脳に残るのは、「不快な記憶」だけだ。

仕事の話や説教は、会議室でやればいい。

飲み会でそれをする必要は、まったくない。

上司の役割は「インタビュアー」だ

飲み会の場における上司の役割は、美味しい食事という小道具を用意し、部下が気持ちよく話せるように徹する「インタビュアー」です。

NG行動：自分の話（送信）をする

「私の若い頃は……」「今回のプロジェクトの反省点は……」

→仕事の話や説教は会議室でやってください。アルコールが入った状態で指導されても、部下の脳には「不快な記憶」としてしか残りません。

OK行動：相手の話（受信）を引き出す

「最近ハマっていることはある？」「休日は何をして過ごしているの？」

→仕事以外の「人となり」を知るための質問に徹してください。部下が「自分の話を聞いてもらえた」と感じて店を出ること。これが唯一のゴールです。

そして、最大のポイントは「一番盛り上がったところで、サクッと解散する」ことです。もう少し話したいな」というところで、「よし、明日に響くから今日は帰ろう！」と切り上げる。ダラダラと2軒目に連れ回さない。

この「引き際の良さ」こそが、上司の嗜みなのです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

著者が示す飲み会での上司の役割は、「インタビュアー」だ。

自分の話をする場ではなく、部下の話を引き出す場だ。

最近ハマっていることはある？休日は何をして過ごしているの？

仕事以外の「人となり」を知るための質問に徹する――それだけでいい。

飲み会のゴールは、盛り上がることでも、深い話をすることでもない。

部下が「自分の話を聞いてもらえた」と感じて店を出ること。

ただそれだけだ、と著者は言い切る。

「好かれる上司」は、一番盛り上がったところで帰る

もう一つ、著者が強調するのが「引き際の良さ」だ。

もう少し話したいなというタイミングで、

よし、明日に響くから今日は帰ろう！と切り上げる。

ダラダラと2軒目に連れ回さない。

「もっと話したかった」という余韻を残して解散することが、次の飲み会への期待につながる。

「引き際の良さ」は、部下への最大の気遣いだ。

話す量を減らし、聞く量を増やし、早く帰る――この三つだけで、飲み会後の部下の印象はまったく変わる。

次の飲み会では、「自分の話を一切しない」ことをルールにして臨むことだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）