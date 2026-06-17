俳優の鈴鹿央士（２６）が、７月２４日スタートのテレビ東京系連続ドラマ「リーガルビート −逆転の法廷−」（金曜・後９時）で、ゴールデン帯（後７〜１０時）連ドラに単独初主演することが１６日、分かった。俳優・稲垣吾郎（５２）、女優・小雪（４９）が共演する。

新米弁護士・泰地（たいち、鈴鹿）が、偏屈なエリート弁護士（稲垣）や弁護士事務所の所長（小雪）と現代社会の不寛容や巨大な闇に立ち向かう“痛快逆転”リーガルドラマを描く。

泰地は司法試験に一発合格した秀才ながら、吃音（きつおん）を抱える役どころ。ラップのリズムに乗ると、吃音の症状が出ないという型破りな役柄に挑戦。「（泰地は）希望を与えられる素敵な人物。法廷でラップを披露するシーンなど楽しみにしてほしい」とコメントした。

稲垣と小雪は、弁護士夫婦を演じたＴＢＳ系「佐々木夫妻の仁義なき戦い」（２００８年）以来１８年ぶりの共演になる。稲垣は勝率１００％の弁護士役に「撮影が楽しみ。（鈴鹿との）バディの関係性を見守って」。ある事情で法廷にしばらく立っていない所長役の小雪は「見てくださる方の心が温まるようなお話になれば」と願っている。