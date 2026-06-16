J1全試合の対戦カード発表!! 12月19日の第20節後にウインターブレイク、2月13日に再開
Jリーグは16日、2026-27シーズンのJ1全試合の対戦カードを発表した。
8月開幕のシーズン移行が行われるJ1は8月7日(金)に横浜F・マリノス対鹿島アントラーズのカードで開幕。MUFGスタジアム(国立競技場)で19時30分のキックオフが予定されている。さらに同日にはガンバ大阪対浦和レッズの注目カードも組まれた。
12月19日の第20節から2月13日の第21節まではウインターブレイクを設定。最終節は2027年6月6日となっている。各カードのキックオフ日時やスタジアムについては26年開催分が7月1日に、27年開催分は12月上旬に発表される予定となっている。
第1節
8月7日(金)
横浜FM 19:30 鹿島 [MUFG国立]
G大阪 vs 浦和
8月8日(土)or9日(日)
柏 vs 水戸
FC東京 vs 町田
東京V vs 川崎F
名古屋 vs 清水
C大阪 vs 岡山
広島 vs 千葉
福岡 vs 神戸
長崎 vs 京都
第2節
8月14日(金)
東京V 19:00 柏 [MUFG国立]
8月15日(土)or16日(日)
鹿島 vs 名古屋
水戸 vs G大阪
浦和 vs 広島
千葉 vs 町田
川崎F vs 京都
清水 vs 横浜FM
神戸 vs FC東京
岡山 vs 長崎
福岡 vs C大阪
第3節
8月21日(金)
FC東京 19:30 千葉 [MUFG国立]
柏 vs 長崎
8月22日(土)or23日(日)
鹿島 vs 福岡
横浜FM vs 神戸
名古屋 vs G大阪
京都 vs 水戸
C大阪 vs 清水
岡山 vs 東京V
広島 vs 川崎F
8月23日(日)
町田 19:30 浦和 [MUFG国立]
第4節
8月29日(土)or30日(日)
水戸 vs 町田
浦和 vs 横浜FM
東京V vs 鹿島
川崎F vs 千葉
清水 vs 柏
名古屋 vs 岡山
京都 vs 福岡
G大阪 vs 広島
神戸 vs C大阪
長崎 vs FC東京
第5節
9月2日(水)
水戸 vs 鹿島
千葉 vs 岡山
東京V vs 神戸
町田 vs 川崎F
横浜FM vs 京都
清水 vs FC東京
C大阪 vs 柏
広島 vs 名古屋
福岡 vs 浦和
長崎 vs G大阪
第6節
9月5日(土)or6日(日)
鹿島 vs 浦和
千葉 vs G大阪
柏 vs 横浜FM
FC東京 vs 京都
名古屋 vs 町田
C大阪 vs 東京V
神戸 vs 長崎
岡山 vs 広島
福岡 vs 水戸
9月6日(日)
川崎F vs 清水 [MUFG国立]
第7節
9月12日(土)
町田 vs 横浜FM [MUFG国立]
9月12日(土)or13日(日)
水戸 vs 川崎F
浦和 vs 岡山
東京V vs 千葉
清水 vs 福岡
京都 vs 柏
G大阪 vs FC東京
神戸 vs 鹿島
広島 vs C大阪
長崎 vs 名古屋
第8節
9月19日(土)
FC東京 vs 名古屋 [MUFG国立]
9月19日(土)or20日(日)
浦和 vs 東京V
町田 vs 柏
川崎F vs 鹿島
横浜FM vs 水戸
清水 vs 千葉
G大阪 vs 神戸
岡山 vs 京都
福岡 vs 広島
長崎 vs C大阪
第9節
10月10日(土)or11日(日)
鹿島 vs G大阪
水戸 vs 清水
千葉 vs 長崎
柏 vs 神戸
FC東京 vs 浦和
東京V vs 広島
川崎F vs 名古屋
京都 vs 町田
C大阪 vs 横浜FM
福岡 vs 岡山
第10節
10月17日(土)or18日(日)
鹿島 vs 長崎
水戸 vs 浦和
千葉 vs 横浜FM
柏 vs 神戸
FC東京 vs 浦和
東京V vs FC東京
町田 vs 福岡
清水 vs G大阪
C大阪 vs 川崎F
岡山 vs 神戸
広島 vs 京都
第11節
10月21日(水)
浦和 vs 千葉
FC東京 vs 柏
川崎F vs 神戸
横浜FM vs 東京V[MUFG国立]
清水 vs 町田
名古屋 vs C大阪
京都 vs 鹿島
岡山 vs 水戸
福岡 vs G大阪
長崎 vs 広島
第12節
10月24日(土)or25日(日)
鹿島 vs 柏
浦和 vs 長崎
FC東京 vs 水戸
東京V vs 福岡
川崎F vs 岡山
名古屋 vs 横浜FM
G大阪 vs 京都
C大阪 vs 千葉
神戸 vs 町田
広島 vs 清水
第13節
10月31日(土)or11月1日(日)
鹿島 vs C大阪
水戸 vs 広島
千葉 vs 福岡
柏 vs 浦和
町田 vs G大阪
横浜FM vs 川崎F
京都 vs 清水
神戸 vs 名古屋
岡山 vs FC東京
長崎 vs 東京V
第14節
11月8日(日)
神戸 vs 浦和[MUFG国立]
11月7日(土)or8日(日)
千葉 vs 水戸
柏 vs 川崎F
FC東京 vs 鹿島
町田 vs 広島
横浜FM vs 岡山
清水 vs 東京V
名古屋 vs 京都
G大阪 vs C大阪
福岡 vs 長崎
第15節
11月21日(土)or22日(日)
鹿島 vs 清水
柏 vs 千葉
東京V vs 名古屋
町田 vs 長崎
川崎F vs 福岡
京都 vs 浦和
G大阪 vs 岡山
C大阪 vs FC東京
神戸 vs 水戸
広島 vs 横浜FM
第16節
11月25日(水)
水戸 vs 東京V
浦和 vs C大阪
千葉 vs 名古屋
FC東京 vs 広島
岡山 vs 清水
福岡 vs 横浜FM
長崎 vs 川崎F
12月16日(水)or4月14日(水)
鹿島 vs 町田
京都 vs 神戸
G大阪 vs 柏
第17節
11月28日(土)or29日(日)
鹿島 vs 岡山
水戸 vs 長崎
柏 vs 広島
町田 vs 東京V
川崎F vs G大阪
横浜FM vs FC東京
清水 vs 浦和
名古屋 vs 福岡
京都 vs C大阪
神戸 vs 千葉
第18節
12月4日(金)
FC東京 vs 川崎F [MUFG国立]
12月5日(土)or6日(日)
浦和 vs 名古屋
千葉 vs 鹿島
柏 vs 福岡
東京V vs 京都
町田 vs 岡山
G大阪 vs 横浜FM
C大阪 vs 水戸
広島 vs 神戸
長崎 vs 清水
第19節
12月12日(土)or13日(日)
浦和 vs 川崎F
横浜FM vs 長崎
清水 vs 神戸
名古屋 vs 水戸
京都 vs 千葉
G大阪 vs 東京V
C大阪 vs 町田
岡山 vs 柏
広島 vs 鹿島
福岡 vs FC東京
第20節
12月19日(土)
鹿島 vs 東京V [MUFG国立]
水戸 vs FC東京
千葉 vs C大阪
川崎F vs 柏
名古屋 vs 広島
京都 vs 岡山
G大阪 vs 町田
神戸 vs 横浜FM
福岡 vs 清水
長崎 vs 浦和
第21節
27年2月13日(土)or14日(日)
鹿島 vs 水戸
柏 vs 清水
町田 vs 千葉
名古屋 vs FC東京
京都 vs 横浜FM
C大阪 vs G大阪
神戸 vs 川崎F
広島 vs 岡山
長崎 vs 福岡
2月14日(日)
東京V vs 浦和 [MUFG国立]
第22節
2月20日(土)
FC東京 vs 長崎 [MUFG国立]
2月20日(土)or21日(日)
水戸 vs 柏
浦和 vs 鹿島
千葉 vs 川崎F
横浜FM vs 町田
清水 vs 京都
C大阪 vs 神戸
岡山 vs G大阪
広島 vs 東京V
福岡 vs 名古屋
第23節
2月27日(土)
川崎F vs 町田 [MUFG国立]
2月27日(土)or28日(日)
水戸 vs 神戸
千葉 vs FC東京
横浜FM vs C大阪
清水 vs 広島
名古屋 vs 浦和
京都 vs 東京V
G大阪 vs 福岡
岡山 vs 鹿島
長崎 vs 柏
第24節
3月6日(土)
東京V vs 横浜FM [MUFG国立]
3月6日(土)or7日(日)
鹿島 vs 千葉
町田 vs 清水
川崎F vs 浦和
京都 vs FC東京
G大阪 vs 名古屋
C大阪 vs 広島
神戸 vs 岡山
福岡 vs 柏
長崎 vs 水戸
第25節
3月10日(水)
水戸 vs C大阪
浦和 vs FC東京
千葉 vs 東京V
清水 vs 川崎F
名古屋 vs 長崎
岡山 vs 横浜FM
広島 vs 福岡
2月24日(水)or3月10日(水)
柏 vs 京都
町田 vs 鹿島
神戸 vs G大阪
第26節
3月3日(水)or13日(土)or14日(日)or4月7日(水)
鹿島 vs 広島
柏 vs 岡山
京都 vs 川崎F
G大阪 vs. 長崎
神戸 vs 清水
3月13日(土)or14日(日)
FC東京 vs C大阪
東京V vs 水戸
町田 vs 名古屋
横浜FM vs 福岡
3月14日(日)
千葉 vs 浦和 [MUFG国立]
第27節
3月20日(土)or21日(日・祝)
柏 vs 東京V
町田 vs 水戸
川崎F vs FC東京
横浜FM vs 浦和
名古屋 vs 神戸
C大阪 vs 京都
広島 vs G大阪
福岡 vs 千葉
長崎 vs 岡山
3月21日(日・祝)
清水 vs 鹿島 [MUFG国立]
第28節
4月3日(土)or4日(日)
鹿島 vs 横浜FM
水戸 vs 千葉
浦和 vs 清水
柏 vs C大阪
FC東京 vs 福岡
東京V vs 町田
京都 vs 長崎
G大阪 vs 川崎F
神戸 vs 広島
岡山 vs 名古屋
第29節
4月9日(金)
C大阪 vs 福岡
4月10日(土)or11日(日)
浦和 vs 柏
千葉 vs 京都
FC東京 vs 岡山
東京V vs G大阪
町田 vs 神戸
川崎F vs 長崎
横浜FM vs 広島
清水 vs 水戸
名古屋 vs 鹿島
第30節
4月16日(金)
広島 vs FC東京
4月17日(土)or18日(日)
水戸 vs 京都
川崎F vs 東京V
横浜FM vs 柏
清水 vs 名古屋
G大阪 vs 千葉
C大阪 vs 鹿島
岡山 vs 浦和
福岡 vs 町田
長崎 vs 神戸
第31節
4月24日(土)or25日(日)
浦和 vs 水戸
FC東京 vs 横浜FM
東京V vs 清水
名古屋 vs 川崎F
岡山 vs C大阪
広島 vs 町田
長崎 vs 千葉
4月24日(土)or25日(日)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は4月1日(木)or7日(水)の可能性
鹿島 vs 京都
柏 vs G大阪
神戸 vs 福岡
第32節
4月29日(木・祝)
浦和 vs 町田
千葉 vs 広島
川崎F vs 水戸
横浜FM vs 名古屋
清水 vs 岡山
C大阪 vs 長崎
福岡 vs 東京V
4月29日(木・祝)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は5月19日(水)の可能性
鹿島 vs 神戸
柏 vs FC東京
京都 vs G大阪
第33節
5月3日(月・祝)or4日(火・祝)
水戸 vs 福岡
FC東京 vs 清水
東京V vs C大阪
名古屋 vs 千葉
岡山 vs 川崎F
広島 vs 浦和
長崎 vs 横浜FM
5月3日(月・祝)or4日(火・祝)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は5月5日(水・祝)or26日(水)の可能性
鹿島 vs 神戸
町田 vs 京都
G大阪 vs 鹿島
神戸 vs 柏
第34節
5月9日(日)※ルヴァン杯決勝進出クラブは4月21日(水)or5月12日(水)or19日(水)or6月2日(水)の可能性
鹿島 vs 川崎F
水戸 vs 岡山
浦和 vs 神戸
千葉 vs 清水
柏 vs 町田
FC東京 vs 東京V
横浜FM vs G大阪
C大阪 vs 名古屋
広島 vs 長崎
福岡 vs 京都
第35節
5月15日(土)or16日(日)
浦和 vs 福岡
川崎F vs 横浜FM
清水 vs C大阪
名古屋 vs 柏
京都 vs 広島
神戸 vs 東京V
岡山 vs 千葉
長崎 vs 鹿島
5月15日(土)or16日(日)※ACL2決勝進出クラブは5月26日(水)の可能性
町田 vs FC東京
G大阪 vs 水戸
第36節
5月22日(土)or23日(日)
水戸 vs 名古屋
浦和 vs 京都
千葉 vs 神戸
FC東京 vs G大阪
東京V vs 長崎
川崎F vs C大阪
横浜FM vs 清水
岡山 vs 町田
広島 vs 柏
福岡 vs 鹿島
第37節
5月29日(土)or30日(日)
柏 vs 鹿島
FC東京 vs 神戸
東京V vs 岡山
横浜FM vs 千葉
京都 vs 名古屋
G大阪 vs 清水
C大阪 vs 浦和
広島 vs 水戸
福岡 vs 川崎F
長崎 vs 町田
第38節
6月6日(日)
鹿島 vs FC東京
水戸 vs 横浜FM
浦和 vs G大阪
千葉 vs 柏
町田 vs C大阪
川崎F vs 広島
清水 vs 長崎
名古屋 vs 東京V
神戸 vs 京都
岡山 vs 福岡
8月開幕のシーズン移行が行われるJ1は8月7日(金)に横浜F・マリノス対鹿島アントラーズのカードで開幕。MUFGスタジアム(国立競技場)で19時30分のキックオフが予定されている。さらに同日にはガンバ大阪対浦和レッズの注目カードも組まれた。
12月19日の第20節から2月13日の第21節まではウインターブレイクを設定。最終節は2027年6月6日となっている。各カードのキックオフ日時やスタジアムについては26年開催分が7月1日に、27年開催分は12月上旬に発表される予定となっている。
8月7日(金)
横浜FM 19:30 鹿島 [MUFG国立]
G大阪 vs 浦和
8月8日(土)or9日(日)
柏 vs 水戸
FC東京 vs 町田
東京V vs 川崎F
名古屋 vs 清水
C大阪 vs 岡山
広島 vs 千葉
福岡 vs 神戸
長崎 vs 京都
第2節
8月14日(金)
東京V 19:00 柏 [MUFG国立]
8月15日(土)or16日(日)
鹿島 vs 名古屋
水戸 vs G大阪
浦和 vs 広島
千葉 vs 町田
川崎F vs 京都
清水 vs 横浜FM
神戸 vs FC東京
岡山 vs 長崎
福岡 vs C大阪
第3節
8月21日(金)
FC東京 19:30 千葉 [MUFG国立]
柏 vs 長崎
8月22日(土)or23日(日)
鹿島 vs 福岡
横浜FM vs 神戸
名古屋 vs G大阪
京都 vs 水戸
C大阪 vs 清水
岡山 vs 東京V
広島 vs 川崎F
8月23日(日)
町田 19:30 浦和 [MUFG国立]
第4節
8月29日(土)or30日(日)
水戸 vs 町田
浦和 vs 横浜FM
東京V vs 鹿島
川崎F vs 千葉
清水 vs 柏
名古屋 vs 岡山
京都 vs 福岡
G大阪 vs 広島
神戸 vs C大阪
長崎 vs FC東京
第5節
9月2日(水)
水戸 vs 鹿島
千葉 vs 岡山
東京V vs 神戸
町田 vs 川崎F
横浜FM vs 京都
清水 vs FC東京
C大阪 vs 柏
広島 vs 名古屋
福岡 vs 浦和
長崎 vs G大阪
第6節
9月5日(土)or6日(日)
鹿島 vs 浦和
千葉 vs G大阪
柏 vs 横浜FM
FC東京 vs 京都
名古屋 vs 町田
C大阪 vs 東京V
神戸 vs 長崎
岡山 vs 広島
福岡 vs 水戸
9月6日(日)
川崎F vs 清水 [MUFG国立]
第7節
9月12日(土)
町田 vs 横浜FM [MUFG国立]
9月12日(土)or13日(日)
水戸 vs 川崎F
浦和 vs 岡山
東京V vs 千葉
清水 vs 福岡
京都 vs 柏
G大阪 vs FC東京
神戸 vs 鹿島
広島 vs C大阪
長崎 vs 名古屋
第8節
9月19日(土)
FC東京 vs 名古屋 [MUFG国立]
9月19日(土)or20日(日)
浦和 vs 東京V
町田 vs 柏
川崎F vs 鹿島
横浜FM vs 水戸
清水 vs 千葉
G大阪 vs 神戸
岡山 vs 京都
福岡 vs 広島
長崎 vs C大阪
第9節
10月10日(土)or11日(日)
鹿島 vs G大阪
水戸 vs 清水
千葉 vs 長崎
柏 vs 神戸
FC東京 vs 浦和
東京V vs 広島
川崎F vs 名古屋
京都 vs 町田
C大阪 vs 横浜FM
福岡 vs 岡山
第10節
10月17日(土)or18日(日)
鹿島 vs 長崎
水戸 vs 浦和
千葉 vs 横浜FM
柏 vs 神戸
FC東京 vs 浦和
東京V vs FC東京
町田 vs 福岡
清水 vs G大阪
C大阪 vs 川崎F
岡山 vs 神戸
広島 vs 京都
第11節
10月21日(水)
浦和 vs 千葉
FC東京 vs 柏
川崎F vs 神戸
横浜FM vs 東京V[MUFG国立]
清水 vs 町田
名古屋 vs C大阪
京都 vs 鹿島
岡山 vs 水戸
福岡 vs G大阪
長崎 vs 広島
第12節
10月24日(土)or25日(日)
鹿島 vs 柏
浦和 vs 長崎
FC東京 vs 水戸
東京V vs 福岡
川崎F vs 岡山
名古屋 vs 横浜FM
G大阪 vs 京都
C大阪 vs 千葉
神戸 vs 町田
広島 vs 清水
第13節
10月31日(土)or11月1日(日)
鹿島 vs C大阪
水戸 vs 広島
千葉 vs 福岡
柏 vs 浦和
町田 vs G大阪
横浜FM vs 川崎F
京都 vs 清水
神戸 vs 名古屋
岡山 vs FC東京
長崎 vs 東京V
第14節
11月8日(日)
神戸 vs 浦和[MUFG国立]
11月7日(土)or8日(日)
千葉 vs 水戸
柏 vs 川崎F
FC東京 vs 鹿島
町田 vs 広島
横浜FM vs 岡山
清水 vs 東京V
名古屋 vs 京都
G大阪 vs C大阪
福岡 vs 長崎
第15節
11月21日(土)or22日(日)
鹿島 vs 清水
柏 vs 千葉
東京V vs 名古屋
町田 vs 長崎
川崎F vs 福岡
京都 vs 浦和
G大阪 vs 岡山
C大阪 vs FC東京
神戸 vs 水戸
広島 vs 横浜FM
第16節
11月25日(水)
水戸 vs 東京V
浦和 vs C大阪
千葉 vs 名古屋
FC東京 vs 広島
岡山 vs 清水
福岡 vs 横浜FM
長崎 vs 川崎F
12月16日(水)or4月14日(水)
鹿島 vs 町田
京都 vs 神戸
G大阪 vs 柏
第17節
11月28日(土)or29日(日)
鹿島 vs 岡山
水戸 vs 長崎
柏 vs 広島
町田 vs 東京V
川崎F vs G大阪
横浜FM vs FC東京
清水 vs 浦和
名古屋 vs 福岡
京都 vs C大阪
神戸 vs 千葉
第18節
12月4日(金)
FC東京 vs 川崎F [MUFG国立]
12月5日(土)or6日(日)
浦和 vs 名古屋
千葉 vs 鹿島
柏 vs 福岡
東京V vs 京都
町田 vs 岡山
G大阪 vs 横浜FM
C大阪 vs 水戸
広島 vs 神戸
長崎 vs 清水
第19節
12月12日(土)or13日(日)
浦和 vs 川崎F
横浜FM vs 長崎
清水 vs 神戸
名古屋 vs 水戸
京都 vs 千葉
G大阪 vs 東京V
C大阪 vs 町田
岡山 vs 柏
広島 vs 鹿島
福岡 vs FC東京
第20節
12月19日(土)
鹿島 vs 東京V [MUFG国立]
水戸 vs FC東京
千葉 vs C大阪
川崎F vs 柏
名古屋 vs 広島
京都 vs 岡山
G大阪 vs 町田
神戸 vs 横浜FM
福岡 vs 清水
長崎 vs 浦和
第21節
27年2月13日(土)or14日(日)
鹿島 vs 水戸
柏 vs 清水
町田 vs 千葉
名古屋 vs FC東京
京都 vs 横浜FM
C大阪 vs G大阪
神戸 vs 川崎F
広島 vs 岡山
長崎 vs 福岡
2月14日(日)
東京V vs 浦和 [MUFG国立]
第22節
2月20日(土)
FC東京 vs 長崎 [MUFG国立]
2月20日(土)or21日(日)
水戸 vs 柏
浦和 vs 鹿島
千葉 vs 川崎F
横浜FM vs 町田
清水 vs 京都
C大阪 vs 神戸
岡山 vs G大阪
広島 vs 東京V
福岡 vs 名古屋
第23節
2月27日(土)
川崎F vs 町田 [MUFG国立]
2月27日(土)or28日(日)
水戸 vs 神戸
千葉 vs FC東京
横浜FM vs C大阪
清水 vs 広島
名古屋 vs 浦和
京都 vs 東京V
G大阪 vs 福岡
岡山 vs 鹿島
長崎 vs 柏
第24節
3月6日(土)
東京V vs 横浜FM [MUFG国立]
3月6日(土)or7日(日)
鹿島 vs 千葉
町田 vs 清水
川崎F vs 浦和
京都 vs FC東京
G大阪 vs 名古屋
C大阪 vs 広島
神戸 vs 岡山
福岡 vs 柏
長崎 vs 水戸
第25節
3月10日(水)
水戸 vs C大阪
浦和 vs FC東京
千葉 vs 東京V
清水 vs 川崎F
名古屋 vs 長崎
岡山 vs 横浜FM
広島 vs 福岡
2月24日(水)or3月10日(水)
柏 vs 京都
町田 vs 鹿島
神戸 vs G大阪
第26節
3月3日(水)or13日(土)or14日(日)or4月7日(水)
鹿島 vs 広島
柏 vs 岡山
京都 vs 川崎F
G大阪 vs. 長崎
神戸 vs 清水
3月13日(土)or14日(日)
FC東京 vs C大阪
東京V vs 水戸
町田 vs 名古屋
横浜FM vs 福岡
3月14日(日)
千葉 vs 浦和 [MUFG国立]
第27節
3月20日(土)or21日(日・祝)
柏 vs 東京V
町田 vs 水戸
川崎F vs FC東京
横浜FM vs 浦和
名古屋 vs 神戸
C大阪 vs 京都
広島 vs G大阪
福岡 vs 千葉
長崎 vs 岡山
3月21日(日・祝)
清水 vs 鹿島 [MUFG国立]
第28節
4月3日(土)or4日(日)
鹿島 vs 横浜FM
水戸 vs 千葉
浦和 vs 清水
柏 vs C大阪
FC東京 vs 福岡
東京V vs 町田
京都 vs 長崎
G大阪 vs 川崎F
神戸 vs 広島
岡山 vs 名古屋
第29節
4月9日(金)
C大阪 vs 福岡
4月10日(土)or11日(日)
浦和 vs 柏
千葉 vs 京都
FC東京 vs 岡山
東京V vs G大阪
町田 vs 神戸
川崎F vs 長崎
横浜FM vs 広島
清水 vs 水戸
名古屋 vs 鹿島
第30節
4月16日(金)
広島 vs FC東京
4月17日(土)or18日(日)
水戸 vs 京都
川崎F vs 東京V
横浜FM vs 柏
清水 vs 名古屋
G大阪 vs 千葉
C大阪 vs 鹿島
岡山 vs 浦和
福岡 vs 町田
長崎 vs 神戸
第31節
4月24日(土)or25日(日)
浦和 vs 水戸
FC東京 vs 横浜FM
東京V vs 清水
名古屋 vs 川崎F
岡山 vs C大阪
広島 vs 町田
長崎 vs 千葉
4月24日(土)or25日(日)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は4月1日(木)or7日(水)の可能性
鹿島 vs 京都
柏 vs G大阪
神戸 vs 福岡
第32節
4月29日(木・祝)
浦和 vs 町田
千葉 vs 広島
川崎F vs 水戸
横浜FM vs 名古屋
清水 vs 岡山
C大阪 vs 長崎
福岡 vs 東京V
4月29日(木・祝)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は5月19日(水)の可能性
鹿島 vs 神戸
柏 vs FC東京
京都 vs G大阪
第33節
5月3日(月・祝)or4日(火・祝)
水戸 vs 福岡
FC東京 vs 清水
東京V vs C大阪
名古屋 vs 千葉
岡山 vs 川崎F
広島 vs 浦和
長崎 vs 横浜FM
5月3日(月・祝)or4日(火・祝)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は5月5日(水・祝)or26日(水)の可能性
鹿島 vs 神戸
町田 vs 京都
G大阪 vs 鹿島
神戸 vs 柏
第34節
5月9日(日)※ルヴァン杯決勝進出クラブは4月21日(水)or5月12日(水)or19日(水)or6月2日(水)の可能性
鹿島 vs 川崎F
水戸 vs 岡山
浦和 vs 神戸
千葉 vs 清水
柏 vs 町田
FC東京 vs 東京V
横浜FM vs G大阪
C大阪 vs 名古屋
広島 vs 長崎
福岡 vs 京都
第35節
5月15日(土)or16日(日)
浦和 vs 福岡
川崎F vs 横浜FM
清水 vs C大阪
名古屋 vs 柏
京都 vs 広島
神戸 vs 東京V
岡山 vs 千葉
長崎 vs 鹿島
5月15日(土)or16日(日)※ACL2決勝進出クラブは5月26日(水)の可能性
町田 vs FC東京
G大阪 vs 水戸
第36節
5月22日(土)or23日(日)
水戸 vs 名古屋
浦和 vs 京都
千葉 vs 神戸
FC東京 vs G大阪
東京V vs 長崎
川崎F vs C大阪
横浜FM vs 清水
岡山 vs 町田
広島 vs 柏
福岡 vs 鹿島
第37節
5月29日(土)or30日(日)
柏 vs 鹿島
FC東京 vs 神戸
東京V vs 岡山
横浜FM vs 千葉
京都 vs 名古屋
G大阪 vs 清水
C大阪 vs 浦和
広島 vs 水戸
福岡 vs 川崎F
長崎 vs 町田
第38節
6月6日(日)
鹿島 vs FC東京
水戸 vs 横浜FM
浦和 vs G大阪
千葉 vs 柏
町田 vs C大阪
川崎F vs 広島
清水 vs 長崎
名古屋 vs 東京V
神戸 vs 京都
岡山 vs 福岡