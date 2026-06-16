　Jリーグは16日、2026-27シーズンのJ1全試合の対戦カードを発表した。

　8月開幕のシーズン移行が行われるJ1は8月7日(金)に横浜F・マリノス対鹿島アントラーズのカードで開幕。MUFGスタジアム(国立競技場)で19時30分のキックオフが予定されている。さらに同日にはガンバ大阪対浦和レッズの注目カードも組まれた。

　12月19日の第20節から2月13日の第21節まではウインターブレイクを設定。最終節は2027年6月6日となっている。各カードのキックオフ日時やスタジアムについては26年開催分が7月1日に、27年開催分は12月上旬に発表される予定となっている。

第1節

8月7日(金)

横浜FM 19:30 鹿島 [MUFG国立]

G大阪 vs 浦和

8月8日(土)or9日(日)

柏 vs 水戸

FC東京 vs 町田

東京V vs 川崎F

名古屋 vs 清水

C大阪 vs 岡山

広島 vs 千葉

福岡 vs 神戸

長崎 vs 京都

第2節

8月14日(金)

東京V 19:00 柏 [MUFG国立]

8月15日(土)or16日(日)

鹿島 vs 名古屋

水戸 vs G大阪

浦和 vs 広島

千葉 vs 町田

川崎F vs 京都

清水 vs 横浜FM

神戸 vs FC東京

岡山 vs 長崎

福岡 vs C大阪

第3節

8月21日(金)

FC東京 19:30 千葉 [MUFG国立]

柏 vs 長崎

8月22日(土)or23日(日)

鹿島 vs 福岡

横浜FM vs 神戸

名古屋 vs G大阪

京都 vs 水戸

C大阪 vs 清水

岡山 vs 東京V

広島 vs 川崎F

8月23日(日)

町田 19:30 浦和 [MUFG国立]

第4節

8月29日(土)or30日(日)

水戸 vs 町田

浦和 vs 横浜FM

東京V vs 鹿島

川崎F vs 千葉

清水 vs 柏

名古屋 vs 岡山

京都 vs 福岡

G大阪 vs 広島

神戸 vs C大阪

長崎 vs FC東京

第5節

9月2日(水)

水戸 vs 鹿島

千葉 vs 岡山

東京V vs 神戸

町田 vs 川崎F

横浜FM vs 京都

清水 vs FC東京

C大阪 vs 柏

広島 vs 名古屋

福岡 vs 浦和

長崎 vs G大阪

第6節

9月5日(土)or6日(日)

鹿島 vs 浦和

千葉 vs G大阪

柏 vs 横浜FM

FC東京 vs 京都

名古屋 vs 町田

C大阪 vs 東京V

神戸 vs 長崎

岡山 vs 広島

福岡 vs 水戸

9月6日(日)

川崎F vs 清水 [MUFG国立]

第7節

9月12日(土)

町田 vs 横浜FM [MUFG国立]

9月12日(土)or13日(日)

水戸 vs 川崎F

浦和 vs 岡山

東京V vs 千葉

清水 vs 福岡

京都 vs 柏

G大阪 vs FC東京

神戸 vs 鹿島

広島 vs C大阪

長崎 vs 名古屋

第8節

9月19日(土)

FC東京 vs 名古屋 [MUFG国立]

9月19日(土)or20日(日)

浦和 vs 東京V

町田 vs 柏

川崎F vs 鹿島

横浜FM vs 水戸

清水 vs 千葉

G大阪 vs 神戸

岡山 vs 京都

福岡 vs 広島

長崎 vs C大阪

第9節

10月10日(土)or11日(日)

鹿島 vs G大阪

水戸 vs 清水

千葉 vs 長崎

柏 vs 神戸

FC東京 vs 浦和

東京V vs 広島

川崎F vs 名古屋

京都 vs 町田

C大阪 vs 横浜FM

福岡 vs 岡山

第10節

10月17日(土)or18日(日)

鹿島 vs 長崎

水戸 vs 浦和

千葉 vs 横浜FM

柏 vs 神戸

FC東京 vs 浦和

東京V vs FC東京

町田 vs 福岡

清水 vs G大阪

C大阪 vs 川崎F

岡山 vs 神戸

広島 vs 京都

第11節

10月21日(水)

浦和 vs 千葉

FC東京 vs 柏

川崎F vs 神戸

横浜FM vs 東京V[MUFG国立]

清水 vs 町田

名古屋 vs C大阪

京都 vs 鹿島

岡山 vs 水戸

福岡 vs G大阪

長崎 vs 広島

第12節

10月24日(土)or25日(日)

鹿島 vs 柏

浦和 vs 長崎

FC東京 vs 水戸

東京V vs 福岡

川崎F vs 岡山

名古屋 vs 横浜FM

G大阪 vs 京都

C大阪 vs 千葉

神戸 vs 町田

広島 vs 清水

第13節

10月31日(土)or11月1日(日)

鹿島 vs C大阪

水戸 vs 広島

千葉 vs 福岡

柏 vs 浦和

町田 vs G大阪

横浜FM vs 川崎F

京都 vs 清水

神戸 vs 名古屋

岡山 vs FC東京

長崎 vs 東京V

第14節

11月8日(日)

神戸 vs 浦和[MUFG国立]

11月7日(土)or8日(日)

千葉 vs 水戸

柏 vs 川崎F

FC東京 vs 鹿島

町田 vs 広島

横浜FM vs 岡山

清水 vs 東京V

名古屋 vs 京都

G大阪 vs C大阪

福岡 vs 長崎

第15節

11月21日(土)or22日(日)

鹿島 vs 清水

柏 vs 千葉

東京V vs 名古屋

町田 vs 長崎

川崎F vs 福岡

京都 vs 浦和

G大阪 vs 岡山

C大阪 vs FC東京

神戸 vs 水戸

広島 vs 横浜FM

第16節

11月25日(水)

水戸 vs 東京V

浦和 vs C大阪

千葉 vs 名古屋

FC東京 vs 広島

岡山 vs 清水

福岡 vs 横浜FM

長崎 vs 川崎F

12月16日(水)or4月14日(水)

鹿島 vs 町田

京都 vs 神戸

G大阪 vs 柏

第17節

11月28日(土)or29日(日)

鹿島 vs 岡山

水戸 vs 長崎

柏 vs 広島

町田 vs 東京V

川崎F vs G大阪

横浜FM vs FC東京

清水 vs 浦和

名古屋 vs 福岡

京都 vs C大阪

神戸 vs 千葉

第18節

12月4日(金)

FC東京 vs 川崎F [MUFG国立]

12月5日(土)or6日(日)

浦和 vs 名古屋

千葉 vs 鹿島

柏 vs 福岡

東京V vs 京都

町田 vs 岡山

G大阪 vs 横浜FM

C大阪 vs 水戸

広島 vs 神戸

長崎 vs 清水

第19節

12月12日(土)or13日(日)

浦和 vs 川崎F

横浜FM vs 長崎

清水 vs 神戸

名古屋 vs 水戸

京都 vs 千葉

G大阪 vs 東京V

C大阪 vs 町田

岡山 vs 柏

広島 vs 鹿島

福岡 vs FC東京

第20節

12月19日(土)

鹿島 vs 東京V [MUFG国立]

水戸 vs FC東京

千葉 vs C大阪

川崎F vs 柏

名古屋 vs 広島

京都 vs 岡山

G大阪 vs 町田

神戸 vs 横浜FM

福岡 vs 清水

長崎 vs 浦和

第21節

27年2月13日(土)or14日(日)

鹿島 vs 水戸

柏 vs 清水

町田 vs 千葉

名古屋 vs FC東京

京都 vs 横浜FM

C大阪 vs G大阪

神戸 vs 川崎F

広島 vs 岡山

長崎 vs 福岡

2月14日(日)

東京V vs 浦和 [MUFG国立]

第22節

2月20日(土)

FC東京 vs 長崎 [MUFG国立]

2月20日(土)or21日(日)

水戸 vs 柏

浦和 vs 鹿島

千葉 vs 川崎F

横浜FM vs 町田

清水 vs 京都

C大阪 vs 神戸

岡山 vs G大阪

広島 vs 東京V

福岡 vs 名古屋

第23節

2月27日(土)

川崎F vs 町田 [MUFG国立]

2月27日(土)or28日(日)

水戸 vs 神戸

千葉 vs FC東京

横浜FM vs C大阪

清水 vs 広島

名古屋 vs 浦和

京都 vs 東京V

G大阪 vs 福岡

岡山 vs 鹿島

長崎 vs 柏

第24節

3月6日(土)

東京V vs 横浜FM [MUFG国立]

3月6日(土)or7日(日)

鹿島 vs 千葉

町田 vs 清水

川崎F vs 浦和

京都 vs FC東京

G大阪 vs 名古屋

C大阪 vs 広島

神戸 vs 岡山

福岡 vs 柏

長崎 vs 水戸

第25節

3月10日(水)

水戸 vs C大阪

浦和 vs FC東京

千葉 vs 東京V

清水 vs 川崎F

名古屋 vs 長崎

岡山 vs 横浜FM

広島 vs 福岡

2月24日(水)or3月10日(水)

柏 vs 京都

町田 vs 鹿島

神戸 vs G大阪

第26節

3月3日(水)or13日(土)or14日(日)or4月7日(水)

鹿島 vs 広島

柏 vs 岡山

京都 vs 川崎F

G大阪 vs. 長崎

神戸 vs 清水

3月13日(土)or14日(日)

FC東京 vs C大阪

東京V vs 水戸

町田 vs 名古屋

横浜FM vs 福岡

3月14日(日)

千葉 vs 浦和 [MUFG国立]

第27節

3月20日(土)or21日(日・祝)

柏 vs 東京V

町田 vs 水戸

川崎F vs FC東京

横浜FM vs 浦和

名古屋 vs 神戸

C大阪 vs 京都

広島 vs G大阪

福岡 vs 千葉

長崎 vs 岡山

3月21日(日・祝)

清水 vs 鹿島 [MUFG国立]

第28節

4月3日(土)or4日(日)

鹿島 vs 横浜FM

水戸 vs 千葉

浦和 vs 清水

柏 vs C大阪

FC東京 vs 福岡

東京V vs 町田

京都 vs 長崎

G大阪 vs 川崎F

神戸 vs 広島

岡山 vs 名古屋

第29節

4月9日(金)

C大阪 vs 福岡

4月10日(土)or11日(日)

浦和 vs 柏

千葉 vs 京都

FC東京 vs 岡山

東京V vs G大阪

町田 vs 神戸

川崎F vs 長崎

横浜FM vs 広島

清水 vs 水戸

名古屋 vs 鹿島

第30節

4月16日(金)

広島 vs FC東京

4月17日(土)or18日(日)

水戸 vs 京都

川崎F vs 東京V

横浜FM vs 柏

清水 vs 名古屋

G大阪 vs 千葉

C大阪 vs 鹿島

岡山 vs 浦和

福岡 vs 町田

長崎 vs 神戸

第31節

4月24日(土)or25日(日)

浦和 vs 水戸

FC東京 vs 横浜FM

東京V vs 清水

名古屋 vs 川崎F

岡山 vs C大阪

広島 vs 町田

長崎 vs 千葉

4月24日(土)or25日(日)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は4月1日(木)or7日(水)の可能性

鹿島 vs 京都

柏 vs G大阪

神戸 vs 福岡

第32節

4月29日(木・祝)

浦和 vs 町田

千葉 vs 広島

川崎F vs 水戸

横浜FM vs 名古屋

清水 vs 岡山

C大阪 vs 長崎

福岡 vs 東京V

4月29日(木・祝)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は5月19日(水)の可能性

鹿島 vs 神戸

柏 vs FC東京

京都 vs G大阪

第33節

5月3日(月・祝)or4日(火・祝)

水戸 vs 福岡

FC東京 vs 清水

東京V vs C大阪

名古屋 vs 千葉

岡山 vs 川崎F

広島 vs 浦和

長崎 vs 横浜FM

5月3日(月・祝)or4日(火・祝)※ACLE出場クラブが準々決勝進出の場合は5月5日(水・祝)or26日(水)の可能性

鹿島 vs 神戸

町田 vs 京都

G大阪 vs 鹿島

神戸 vs 柏

第34節

5月9日(日)※ルヴァン杯決勝進出クラブは4月21日(水)or5月12日(水)or19日(水)or6月2日(水)の可能性

鹿島 vs 川崎F

水戸 vs 岡山

浦和 vs 神戸

千葉 vs 清水

柏 vs 町田

FC東京 vs 東京V

横浜FM vs G大阪

C大阪 vs 名古屋

広島 vs 長崎

福岡 vs 京都

第35節

5月15日(土)or16日(日)

浦和 vs 福岡

川崎F vs 横浜FM

清水 vs C大阪

名古屋 vs 柏

京都 vs 広島

神戸 vs 東京V

岡山 vs 千葉

長崎 vs 鹿島

5月15日(土)or16日(日)※ACL2決勝進出クラブは5月26日(水)の可能性

町田 vs FC東京

G大阪 vs 水戸

第36節

5月22日(土)or23日(日)

水戸 vs 名古屋

浦和 vs 京都

千葉 vs 神戸

FC東京 vs G大阪

東京V vs 長崎

川崎F vs C大阪

横浜FM vs 清水

岡山 vs 町田

広島 vs 柏

福岡 vs 鹿島

第37節

5月29日(土)or30日(日)

柏 vs 鹿島

FC東京 vs 神戸

東京V vs 岡山

横浜FM vs 千葉

京都 vs 名古屋

G大阪 vs 清水

C大阪 vs 浦和

広島 vs 水戸

福岡 vs 川崎F

長崎 vs 町田

第38節

6月6日(日)

鹿島 vs FC東京

水戸 vs 横浜FM

浦和 vs G大阪

千葉 vs 柏

町田 vs C大阪

川崎F vs 広島

清水 vs 長崎

名古屋 vs 東京V

神戸 vs 京都

岡山 vs 福岡