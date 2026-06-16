スーパースターの証 全米女子OP覇者のネリー・コルダがNYでメディアツアー 朝の人気番組「TODAY」にも登場！
2週前にロサンゼルス郊外の名門・リビエラCCで開催された「全米女子オープン」で今季のメジャー2連勝を飾ったネリー・コルダ（米国）が、マンハッタンに降り立った。
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先週の「ダウ選手権」を戦い終えたネリーは、ナショナルオープンの優勝トロフィーを抱えてNBCで大人気の情報・ニュース番組「TODAY」に出演するなど、女子アスリートでは異例のメディアツアーを行った。 スタジオでライトを浴びながら、リビエラでの1メートル弱のウィニングパットを沈めたときの胸中を「緊張のあまり、手の感覚がなくなってしまった」と吐露。「外さないように、外さないようにと何度も繰り返して、そして少し引っかけたの…でも最後は、ボールはカップに沈んだ。とにかくそれが一番大事なことだから」と笑った。 ニューヨークは、今週はロングアイランドのシネコックヒルズで男子メジャー「全米オープン」が開催。また先週はニューヨーク・ニックスが53年ぶりにNBAファイナルを制して街はお祭り騒ぎと賑わっている。 ネリーが初めて全米女子オープンに出場した2013年大会は、ロングアイランドのセボナックGC。「予選会から出場権を得て初めてトッププロを見た。ミシェル・ウィーと練習ラウンドをして、『私は将来プロゴルファーになりたい』と強く思ったのを覚えている」と語った。同じように夢を見る子供たちには「波に乗って、ローラーコースターかもしれないけど、でも夢は大きく持って」とメッセージを送った。 その後、トロフィーとともにニューヨーク証券取引所を訪問。タイムズスクエアでは自身の大写しされたナイキ社のビルボードを見つけてびっくり。さらにマンハッタンの街中ではジュニアガールズたちに取り囲まれて「ネリー！ネリー！」と大合唱。一人ひとりにサインをするとガールズは大喜びだった。 男子ゴルフでは4月の「マスターズ」を制するとグリーンジャケットを手にニューヨークを訪れ、メディアツアーが行われる。2025年にマスターズを初制覇したローリー・マキロイ（北アイルランド）は、グリーンジャケット姿で「トゥナイトショー」に出演。同年は7月に全英オープンを制したスコッティシェフラー（米国）が同ショーに出演した。 女子アスリートでは数少ないメディアツアーにLPGAツアーコミッショナーのクレイグ・ケスラー氏は「ネリーは紛れもないスーパースター。スーパースターはスポーツの発展に貢献しファンを増やしてくれる存在。メディアツアーはごく一部の選手にしか手に入らない機会。ネリーの功績を物語っている」とコメントしている。 今季はすでにメジャー2勝を含む、4勝を挙げて世界ランキング1位に君臨。世界の女子ゴルフ界をけん引する、まさにスーパースターの1日だった。（文・武川玲子＝米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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