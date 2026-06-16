【RIZIN】サバテロの挑戦者は鹿志村仁之介 ヒロヤvs.山本アーセン、昇侍vs.梅野源治も
7月18日開催の『RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』（広島グリーンアリーナ）の追加カード発表会見が16日に都内で行われ、バンタム級タイトルマッチとして王者ダニー・サバテロvs.挑戦者・鹿志村仁之介が発表された。
【写真】ドレスアップした衣装で登場したケイト・ロータス
サバテロの挑戦者の第1候補は前王者の井上直樹だったが、先月のPFLベルギー大会に勝利したもののダメージが大きく、タイミングを見て仕切り直しに。そこで、RIZINで2連勝、今年5月にはDEEPバンタム級暫定王者にもなった鹿志村に白羽の矢が立った。
そのほか、昇侍vs.梅野源治、ヒロヤvs.山本アーセン、佐々木信治vs.林RICE陽太が決定した。
◆『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』
7月18日／広島グリーンアリーナ
【決定対戦カード】
・バンタム級タイトルマッチ
（王者）ダニー・サバテロvs.（挑戦者）鹿志村仁之介
昇侍vs.梅野源治
ヒロヤvs.山本アーセン
佐々木信治vs.林RICE陽太
カルシャガ・ダウトベック vs. 萩原京平
太田忍 vs. イリスベク・ティレノフ
ジョニー・ケース vs. 天弥
篠塚辰樹 vs. イ・ジェフン
芝宏二郎 vs. 遥心
大島沙緒里 vs. イ・イェジ
パク・シウ vs. 須田萌里
ほかオープニングファイト4試合
【参戦予定選手】
【写真】ドレスアップした衣装で登場したケイト・ロータス
サバテロの挑戦者の第1候補は前王者の井上直樹だったが、先月のPFLベルギー大会に勝利したもののダメージが大きく、タイミングを見て仕切り直しに。そこで、RIZINで2連勝、今年5月にはDEEPバンタム級暫定王者にもなった鹿志村に白羽の矢が立った。
◆『abc presents RIZIN LANDMARK 15 in HIROSHIMA』
7月18日／広島グリーンアリーナ
【決定対戦カード】
・バンタム級タイトルマッチ
（王者）ダニー・サバテロvs.（挑戦者）鹿志村仁之介
昇侍vs.梅野源治
ヒロヤvs.山本アーセン
佐々木信治vs.林RICE陽太
カルシャガ・ダウトベック vs. 萩原京平
太田忍 vs. イリスベク・ティレノフ
ジョニー・ケース vs. 天弥
篠塚辰樹 vs. イ・ジェフン
芝宏二郎 vs. 遥心
大島沙緒里 vs. イ・イェジ
パク・シウ vs. 須田萌里
ほかオープニングファイト4試合
【参戦予定選手】