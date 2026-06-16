「相性がいい」と思う嵐のメンバーランキング！ 2位「相葉雅紀＆二宮和也」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、相性がいいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
ジャニーズ事務所の入所時代からの長い付き合いであり、ファンの間でも“にのあい”の愛称で親しまれるコンビ。お互いの空気感を知り尽くした気心の知れたやり取りや、バラエティ番組での絶妙な掛け合いが「本当に仲が良い」「抜群の安定感がある」と高く評価されました。
▼回答者コメント
「悪ガキ2人みたいな感じでみてて可愛い」（20代女性／愛知県）
「長い付き合いならではの信頼感や仲の良さを感じるから」（30代女性／石川県）
「ほのぼのとしていそうだから」（40代女性／愛媛県）
“大宮SK”などのユニットでも知られ、まるで本物の兄弟やそれ以上の絆を感じさせる大野智さんと二宮和也さんのコンビ。言葉を交わさずとも通じ合っているかのような独特のゆるい空気感や、お互いを信頼しきっている関係性が多くのファンの支持を集めてトップに立ちました。
▼回答者コメント
「リーダーとニノの絡みが見ていてほっこりする」（40代女性／兵庫県）
「お兄ちゃんと弟みたいな関係で仲が良さそうだから」（20代女性／東京都）
「自然体でふざけ合っている感じが見ていて癒されるから」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：相葉雅紀＆二宮和也／72票
ジャニーズ事務所の入所時代からの長い付き合いであり、ファンの間でも“にのあい”の愛称で親しまれるコンビ。お互いの空気感を知り尽くした気心の知れたやり取りや、バラエティ番組での絶妙な掛け合いが「本当に仲が良い」「抜群の安定感がある」と高く評価されました。
「悪ガキ2人みたいな感じでみてて可愛い」（20代女性／愛知県）
「長い付き合いならではの信頼感や仲の良さを感じるから」（30代女性／石川県）
「ほのぼのとしていそうだから」（40代女性／愛媛県）
1位：大野智＆二宮和也／74票
“大宮SK”などのユニットでも知られ、まるで本物の兄弟やそれ以上の絆を感じさせる大野智さんと二宮和也さんのコンビ。言葉を交わさずとも通じ合っているかのような独特のゆるい空気感や、お互いを信頼しきっている関係性が多くのファンの支持を集めてトップに立ちました。
▼回答者コメント
「リーダーとニノの絡みが見ていてほっこりする」（40代女性／兵庫県）
「お兄ちゃんと弟みたいな関係で仲が良さそうだから」（20代女性／東京都）
「自然体でふざけ合っている感じが見ていて癒されるから」（20代女性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)