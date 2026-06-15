大腸カメラを受けるべき症状とは？早期発見のために受けるべき特徴【医師解説】

日本におけるがんの死亡数を部位別でみると、大腸がんは男性第2位、女性第1位となっています。しかし、早期に発見できれば内視鏡手術で完治が期待できます。そこで今回は大腸カメラを受けるべき症状を「牛腸内科クリニック」の牛腸先生に解説していただきました。

監修医師：

牛腸 俊彦（牛腸内科クリニック）

昭和医科大学医学部卒業。その後、昭和医科大学横浜市北部病院、富士吉田市立病院、昭和医科大学消化器内科などで経験を積む。2024年、神奈川県藤沢市に位置する「牛腸内科クリニック（旧・牛腸内科医院）」の院長に就任。医学博士。日本消化管学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本肝臓学会専門医、日本内科学会認定医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター、神奈川県難病指定医。

編集部

どんな人が大腸カメラを受けるべきでしょうか？

牛腸先生

次の10項目に当てはまる人は、大腸カメラを受けることをおすすめします。

便潜血検査の結果が「陽性」

血便がみられる

便に血がついている

下痢や便秘がよく起きる

急激に体重が減少した

腹痛やお腹のハリを訴えている

貧血の症状がみられる

大腸がんを罹患した家族がいる

大腸がんや大腸ポリープを治療した経験がある

40歳以上で大腸検査を受けたことがない

編集部

これらの項目に当てはまる場合は、大腸がんのリスクが高いということですか？

牛腸先生

必ずしも大腸がんが見つかるわけではありませんが、そのほかの人に比べて大腸がんのリスクが高いということになります。気をつけなければならないのは、大腸がんは早期の段階ではほとんど自覚症状がないということです。そのため、多くは健診での便潜血検査、血便などで気づくようになります。

編集部

便潜血検査で異常が指摘されたり、血便が出たりしなくても、大腸がんの可能性があるのですね。

牛腸先生

はい。例えば、下痢や便秘がよく起きるというのは、大腸がんの典型的な症状です。なぜかというと、大腸がんが大きくなると腸管が狭くなって、便が通過しにくくなるからです。そのため、下痢や便秘を繰り返すようになるのです。また、便が細くなったり、残便感があったりする場合にも大腸がんの可能性が考えられます。

編集部

下痢や便秘は珍しい症状ではないので、放置する人も多そうです。

牛腸先生

これらの症状が出ているということは、すでにがんが進行している証拠かもしれません。気になる症状がある場合、早めに大腸カメラの検査を受けることをおすすめします。

※この記事はメディカルドックにて＜大腸カメラを受けるべき人の特徴10選 当てはまったら「大腸がん」リスク高め?【医師監修】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。