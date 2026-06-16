ピーターソンはウィザーズ以外訪問せず…ディバンツァとの“ドラ1争い”が注目

2026年のNBAドラフトで上位指名が確実視されているカンザス大学のダリン・ピーターソンが、ワシントン・ウィザーズ以外のチームとの面談を行わない方針であることが明らかになった。現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者とジェレミー・ウー記者が報じている。

今年のドラフトは“豊作世代”として注目を集めており、ピーターソンやBYU（ブリガムヤング大学）のAJ・ディバンツァ、デューク大学のキャメロン・ブーザーなど、将来のスター候補が揃う年として高い評価を受けている。全体1位候補としては、平均25.5得点で全米得点王に輝いたディバンツァと、カンザス大学のフレッシュマン記録となる平均20.2得点を記録したピーターソンが有力視されている。

ピーターソンは先日、ドラフト全体1位指名権を保有するウィザーズを訪問。報道によると、ドラフトロッタリー指名権を持つ各球団は、同選手がワシントン以外のチームとの面談を予定していないことを認識しているという。ピーターソンに並び全体1位指名候補としてされているディバンツァは、すでにウィザーズと全体2位指名権を保有するユタ・ジャズの両チームを訪問している。

ピーターソンは、平均得点でチームのフレッシュマン記録を樹立しながらも、負傷の影響で11試合を欠場。『ESPN』の取材に対し、深刻な筋肉のけいれんに悩まされていたことを告白している。同メディアによれば、大学時代にこれほど多くの試合を欠場しながら全体1位候補と評価される選手は、2011年にデューク大学でわずか11試合の出場ながら全体1位指名を受けたカイリー・アービング（現ダラス・マーベリックス）以来となる。

昨シーズン17勝65敗に終わったウィザーズは、ドラフトロッタリーで全体1位指名権を獲得。2017－18シーズン以降プレーオフシリーズ突破から遠ざかるチームにとって、今回のドラフトは再建の大きな転機となる。また、2025-26シーズン中にトレイ・ヤングとアンソニー・デイビスという2人のスター選手を獲得したなか、どのルーキーを再建の柱として選ぶのか注目が集まる。

「NBAドラフト2026」は日本時間6月24日に1巡目、25日に2巡目が開催される予定。