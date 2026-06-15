ＲＩＺＩＮは１５日、埼玉・川口市内で、女子スーパーアトム級に関する記者会見を実施。同階級のワンマッチ４試合を行い、大みそかのバンテリンドームナゴヤ大会で王者決定戦を行うと発表した。

会見には第１子出産のためベルトを返上した伊澤星花が姿を現し、ＲＥＮＡ、大島沙緒里、須田萌里、ケイト・ロータス、ＮＯＥＬ、榊原信行ＣＥＯ（６２）に猛ゲキを飛ばした。

華やかにドレスアップした女子選手が登場した会見場に、ラフな格好の伊澤が登場。「おい、オマエら。キレイな格好してっけどよ、気合入ってるのか？私はなぁ、榊原さんに、伊澤がベルトを返上したら女子格闘技がもっと盛り上がるからって言われて返したの。本当は誰にもベルトを渡したくなかった。オマエら全員気合入ってるのか？」と問い掛けた。

まずパク・シウと対戦する須田には「おい、オマエだよ。久しぶりのＲＩＺＩＮ良かったな。ただ、相手は苦手なストライカーだろ。ちゃんと対策してるのか。まあ頑張れ」と温かいエールを送った。

続いてケイトと対戦するＮＯＥＬには「おい、ＮＯＥＬ。肩幅ひでぇな、オマエは」といじりもあったが「オマエはＳＮＳがマジでうぜぇ。さすがにうるせえ。けど、盛り上げているのは分かった。もっと頑張れ。実力もついてくるよ」とやはりエールを送った。

その隣のＲＥＮＡには「今日遅刻してるんでね、大御所は置いといて」と不穏な言葉でスルー。ケイトに向かった伊澤は「ケイト、オマエは最近ちょっと冷たいな。かわいいだけじゃダメなんだから。分かってるのか？」と厳しめの言葉を繰り出した。「ところで彼氏は誰だ？盛り上がるからやめときましょう」とケイトを苦笑させた。

続く大島には「おい、金太郎。目そらすな金太郎」と不穏に語りかけた。「オマエとは確かに一回（タイトルマッチを）やったけど、その一回で勘違いしちゃダメなんだから。次タイトルできると思うな。ちゃんと順序踏んでやんなきゃな。分かったか？順序を踏まずにいけんのは大御所だけなんだ。分かったな。頑張れ」とゲキを飛ばした。

最後に「おい、大御所。オメエだよ、オマエ。聞いてんなこっちは。大晦日のあの１発で勝ったって、私は伊澤星花を倒したって全国ツアーしてるらしいな。おい、本当に勝ったと思ってるか？」と問い掛けた。両者は昨年の大みそかで開始早々、ＲＥＮＡがパンチでダウンを奪い攻勢をかけた。しかし、回復した伊澤が２回に一本勝ちを収めている。

伊澤は「『おもろっ』て言った」とＲＥＮＡの反応を明かし、続けて「今日も遅刻してきた。この会見が決まるのも、本当はもっと早かったかもしれない。こうやって周りに迷惑をかけて」と対戦カードで運営側と難航した裏事情を暴露。「ただ、優勝できる確率は一番低いと思うけど、もしチャンピオンになったとて、絶対に逃げるなよ。次は締め落としてやるから、タップするな。分かったか」と挑発した。

妊娠中の伊澤は「本当は家で今日も赤ちゃん頑張れ、大きくなれって言ってるはずなのに」と渋面をつくった。「伊澤がカツを入れなきゃ、みんなキレイでしょ、頑張ります、しか言わない会見になっちゃう。だから伊澤来いと。みんなやる気出させろって呼ばれた。こんな悪口言わされて困ってんだから。おめえらで盛り上げろ。分かったか」とダメ出し。

榊原ＣＥＯにも毒づいた上で「全員が１本、ＫＯで決めれば盛り上がる。判定なんてしてたら選ばれないから。これトーナメントじゃないから」と熱戦を求めて引き揚げた。

会見終了後の榊原ＣＥＯは、ＲＥＮＡがナターシャ・クジュティナと対戦するカードが最も時間がかかったことを認めた。ＲＥＮＡは引退が近いことを示唆する発言が多かったが、王者に就いた場合は「ＲＥＮＡは取って伊澤さんとリマッチはしたいと思う。ベルトを巻くようなことがあれば、伊澤さんが戻ってくる場合は、タイトル戦は必ず受けてもらおうと思います」とプランを明かした。伊澤のマイクには「厳しい言葉でエールを送ってということだったんですけど、僕の思ってる１０倍ぐらいすごいマイクで驚きました」と苦笑いだった。

榊原ＣＥＯが「見えないトーナメント」と語るワンマッチ４試合。一本、ＫＯなどインパクトを残した勝者２人を大みそか決戦に抜てきするプラン、それ以外は勝者同士で“準決勝”を行うプランもある。４試合最後のＲＥＮＡ戦が終わるまでは未定だという。

発表されたカード４試合は次の通り

◆「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １５ ｉｎ ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」７・１８広島グリーンアリーナ大会

大島沙緒里（３１＝リバーサルブロージム新宿 Ｍｅ、Ｗｅ）−イ・イェジ（２６＝韓国）

パク・シウ（３４＝韓国）−須田萌里（２１＝ＳＣＯＲＰＩＯＮ ＧＹＭ）

◆「ＲＩＺＩＮ．５４」８・１１トヨタアリーナ東京大会

ケイト・ロータス（２８＝フリー）−ＮＯＥＬ（１８＝ＤＥＬｉＧＨＴＷＯＲＫＳ）

◆「超ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」９・１０京セラドーム大会

ＲＥＮＡ（３４＝ＳＨＯＯＴＢＯＸＩＮＧ／シーザージム）−ナターシャ・クジュティナ（３７＝ロシア）