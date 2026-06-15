なにわ男子・高橋恭平、日焼け対策に目覚める 岩瀬洋志からサーフィン誘われるも今年は“インドア”宣言
なにわ男子の高橋恭平が15日、都内で行われた映画『山口くんはワルくない』（公開中）浴衣で大集合！夏の青春先取り舞台あいさつに登壇した。この日は高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志、上坂樹里、上原あまね、守屋健太郎監督が劇中でも披露している浴衣姿で登場した。
【写真】仲良し！岩瀬洋志の胸キュンシチュエーションを茶化す高橋恭平
この夏にやってみたいことを発表することになると岩瀬は「海に行ってサーフィンがしたい」と回答。「正直海外に行きたい。サーフィンは友達がいるので僕もやってみようかな。スノボをやってるのでサーフィンも行けるんちゃうか、と」と想像を膨らませた。
一方で高橋恭平は「僕は家でじっとしておきたい」と“引きこもり”宣言。「日に焼けるのも最近、気にし始めまして。もともと地黒なので、最近ちゃんと日焼け止めを塗るようになりましたし、撮影中も日傘も差すようになりました」と対策をしていることも明かした。
さらに「洋志みたいに一時期、夏は海や、サーフィンや釣りとかいってましたけどもう…しんどい」と苦笑。岩瀬から「恭平くん、提案がある。今年はおれとサーフィンして、来年からにしません？」と提案されるも「今年はインドアにして来年から行くわ。来年誘って？蓄えるので来年誘ってほしい」とやんわり断ってた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。
【写真】仲良し！岩瀬洋志の胸キュンシチュエーションを茶化す高橋恭平
この夏にやってみたいことを発表することになると岩瀬は「海に行ってサーフィンがしたい」と回答。「正直海外に行きたい。サーフィンは友達がいるので僕もやってみようかな。スノボをやってるのでサーフィンも行けるんちゃうか、と」と想像を膨らませた。
さらに「洋志みたいに一時期、夏は海や、サーフィンや釣りとかいってましたけどもう…しんどい」と苦笑。岩瀬から「恭平くん、提案がある。今年はおれとサーフィンして、来年からにしません？」と提案されるも「今年はインドアにして来年から行くわ。来年誘って？蓄えるので来年誘ってほしい」とやんわり断ってた。
原作は累計210万部を突破した斉木優氏による少女コミック『山口くんはワルくない』（講談社『別冊フレンド』連載）。恋に夢見るヒロイン・篠原皐（しのはら・さつき）の前に現れた転校生“コワモテ×関西弁男子”山口くんとの青春ラブストーリー。
高橋は劇中で、金髪コワモテの関西弁ながら実はピュアで優しい“最恐ギャップ男子”山口飛鳥（やまぐち・あすか）を演じ、“平凡な女子高生”ヒロインを高橋ひかる、“ヒロインのライバル”に岩瀬が起用されている。