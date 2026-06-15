　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 320(　　 320)

◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　25(　　　25)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 755(　　 755)

◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)

◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 172(　　 172)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3098(　　3098)

◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　11(　　　 0)

◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3669(　　2247)
　　　　　 　 　12月限　　　　　18(　　　16)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　60(　　　46)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 12155(　　6509)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 236(　　 164)
　　　　　 　 　 9月限　　　 85479(　 38205)

◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1522(　　 906)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　13)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　5510(　　2352)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　98(　　　48)
　　　　　 　 　 9月限　　　 61390(　 30578)

◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 282(　　 282)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 456(　　 456)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 9月限　　　　5100(　　5100)

◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 680(　　 680)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 629(　　 629)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 9月限　　　 22498(　 22498)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース