主要国内証券 先物取引高情報まとめ（6月15日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月15日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 320( 320)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 25( 25)
日経225ミニ 9月限 755( 755)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 7( 7)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 172( 172)
TOPIX先物 9月限 22( 22)
日経225ミニ 9月限 3098( 3098)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3669( 2247)
12月限 18( 16)
TOPIX先物 9月限 60( 46)
日経225ミニ 7月限 12155( 6509)
8月限 236( 164)
9月限 85479( 38205)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1522( 906)
12月限 19( 13)
日経225ミニ 7月限 5510( 2352)
8月限 98( 48)
9月限 61390( 30578)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 282( 282)
日経225ミニ 7月限 456( 456)
8月限 28( 28)
9月限 5100( 5100)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 680( 680)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 7月限 629( 629)
8月限 36( 36)
9月限 22498( 22498)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 320( 320)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 25( 25)
日経225ミニ 9月限 755( 755)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 7( 7)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 172( 172)
TOPIX先物 9月限 22( 22)
日経225ミニ 9月限 3098( 3098)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3669( 2247)
12月限 18( 16)
TOPIX先物 9月限 60( 46)
日経225ミニ 7月限 12155( 6509)
8月限 236( 164)
9月限 85479( 38205)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1522( 906)
12月限 19( 13)
日経225ミニ 7月限 5510( 2352)
8月限 98( 48)
9月限 61390( 30578)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 282( 282)
日経225ミニ 7月限 456( 456)
8月限 28( 28)
9月限 5100( 5100)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 680( 680)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 7( 7)
日経225ミニ 7月限 629( 629)
8月限 36( 36)
9月限 22498( 22498)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース