シャープは、オープンマーケット向け「AQUOS sense」シリーズの補償サービス「モバイル補償パック」で、新プラン「モバイル補償パックプラスS 2年パック」の提供を開始した。価格は1万1880円。 月額プランと同等の補償を割安に提供 新プランは、スマートフォンの故障や水没、盗難、紛失などのトラブルを補償するサービス。加入料金は2年間一括払いで1万1880円。従来の月額料